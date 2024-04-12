У рожевому костюмі: королева Летиція зачарувала ефектним образом

Іспанське монарше подружжя напередодні відправилося на Канарські острови, а саме в Лас-Пальмас-де-Гран-Канарію. Там королева Летиція продемонструвала ніжний костюм у рожевому відтінку.

Король Іспанії Філіп VI та його дружина королева Летиція відвідали Національну премію інновацій та дизайну. Як завжди, новий вихід Її Величності привернув увагу багатьох прихильників.

Читайте також Анджеліна Джолі здійснила рідкісний вихід у шовковій сукні: вражаючий образ

Образ Летиції

Іспанська королева обожнює демонструвати стильні аутфіти, в яких вона почуває себе комфортно та впевнено під час ділових зустрічей чи прогулянок.

Для свого нового виходу Летиція обрала рожевий костюм, який складався з жакета і штанів від бренду Hugo Boss. Коштує таке вбрання 35 тисяч гривень.

Під низ королева одягнула класичну білу блузку. Свій вишуканий образ знаменитість доповнила бежевими туфлями-слінгбеками від бренду Magrit. Летиція розпустила волосся та зробила ніжний макіяж. Look королева доповнила улюбленими золотистими сережками-крапельками.

Останні образи королеви Летиції