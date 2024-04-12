Король Испании Филипп VI и его жена королева Летиция посетили Национальную премию инноваций и дизайна. Как всегда, новый выход Ее Величества привлек внимание многих поклонников.

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Образ Летиции

Испанская королева обожает демонстрировать стильные аутфиты, в которых она чувствует себя комфортно и уверенно во время деловых встреч или прогулок.

Для своего нового выхода Летиция выбрала розовый костюм, который состоял из жакета и брюк от бренда Hugo Boss. Стоит такой наряд 35 тысяч гривен.

Под низ королева надела классическую белую блузку. Свой изысканный образ знаменитость дополнила бежевыми туфлями-слингбэками от бренда Magrit. Летиция распустила волосы и сделала нежный макияж. Look королева дополнила любимыми золотистыми серьгами-капельками.

Последние образы королевы Летиции