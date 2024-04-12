Останнім часом Анджеліна Джолі вкрай рідко відвідує світські події та живе усамітнене життя. Вона більше зосереджена на продюсерській та режисерській роботі, відсторонившись від акторської діяльності.

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Втім прем’єра її мюзиклу змусила зірку з’явитися на червоній доріжці та продемонструвати рідкісний вихід.

Образ Анджеліни Джолі

48-річна знаменитість одягнула шовкову сукню коричневого відтінку довжини максі, яку поєднала з гірчичною накидкою зверху. Джолі розпустила волосся та вклала його у легкі хвильки, одягнула масивні сережки та зробила насичений макіяж з акцентом на червоних губах.



Анджеліна Джолі здійснила новий світський вихід / Фото Getty Images

Її 15-річна донька, яка працювала асистенткою, з’явилася на прем’єрі у темно-синьому комбінезоні та синіх кедах Converse.



Анджеліна Джолі здійснила новий світський вихід / Фото Getty Images

Анджеліна Джолі створила нову сценічну адаптацію "Аутсайдери", засновану на романі С. Е. Гінтона та кримінальній драмі Френсіса Форда Копполи 1983 року.

Історія розповідає про братів Понібоя, Даррела, Содапопа та їх групу друзів після смерті батьків братів у 1960-х роках. В інтерв’ю Джолі зазначила, що це було її мрією "працювати з відданим й талановитим акторським складом".