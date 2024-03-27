5 кольорів одягу, які обожнюють всі француженки: спробуйте їх також додати у свій гардероб
Джерело:Who What Wear
Француженки вже давно вважаються іконами стилю, тож вони слугують натхненням для багатьох дівчат. Окрім базового вбрання, яке вони обожнюють, модниці обирають для себе спокійні відтінки, які ідеально вписуються в їхній гардероб.
Здебільшого, французьку естетику часто зображують як таку, яка зосереджена на головних базових речах та нейтральній палітрі. Безумовно, це є правдою. Втім деякі парижанки попри свою любов до класичних та повсякденних речей, залюбки залишають місце для кольорового вбрання.
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Трендові кольори, які носять француженки
Fashion-експерти дослідили їхні найновіші образи та знайшли 5 чітких колірних тенденцій, які виглядають доволі елегантно.
Блідо-жовтий
Французькі жінки цього сезону роблять ставку на відтінок вершкового масла. Такий колір виглядає багато й стримано. Цей приглушений тон працює з класичним вбранням, так само як і всі інші нейтральні відтінки.
Насичений коричневий
Коричневий колір – це один з головних трендів, який був у моді минулого року. Втім француженки вже давно носять цей універсальний колір, який підтверджує його актуальність у 2024 році. Модниці використовують цей відтінок, як м’яку альтернативу чорному чи темно-синьому.
Холодний сірий
Монохромне сіре вбрання було основою естетики у 2023 році та продовжує бути популярним. Це на своїх приклалах показують модні французькі дівчата. Щоб ваш образ був цілісним, продовжуйте поєднувати в одному аутфіті сірі тони. А якщо хочете додати трохи кольору – доповніть образ будь-якою річчю червоного кольору.
Вогняний червоний
Парижанки не відстають від модних трендів та знають, що червоний зараз є суперпопулярним. Обирайте для свого аутфіту будь-яке вбрання – від червоного светра та червоних колготок.
Оливковий
Якщо обирати будь-який відтінок зеленого, то француженки одноголосно зупиняться на оливковому. Він є ідеальним кольором для створення базових та класичних аутфітів.
Які принти будуть популярними у 2024 році
З актуальними кольорами, які носять француженки – розібралися. Втім вбрання, окрім відтінків, має ще одне розгалуження – і це принти. Цього сезону в моді буде квітковий принт, картатий, шаховий, анімалістичний та вертикальні смуги. Більше інформації та фото вбрання з показів шукайте в нашому матеріалі.