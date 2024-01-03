Тілесні, чорні чи кольорові: як стилісти радять підбирати колготки під образ
Джерело:Тетяна Лесневська
Колготки мають бути не лише комфортними. Їх варто обирати з розумом: вони повинні або додавати цікавинку в образ, або навпаки – бути спокійним непомітним елементом. Усе залежить від того, яку одяг та взуття ви оберете.
Ще кілька років тому ми дивилися на колготки з принтами підозріло. Були також часи, коли абсолютно усі ходили у чорних панчохах. Але в цьому сезоні немає майже ніяких обмежень, тож орієнтуватися варто переважно на вбрання та стиль образу.
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Стилістка Тетяна Лесневська розповіла про нюанси, які треба враховувати під час вибору низу, та показала, як найкраще стилізувати різні кольори.Хочете оновити свій гардероб – в Obnova ви знайдете все необхідне. Від стоку до люксу – мережа мультибрендових магазинів одягу, взуття та аксесуарів пропонує широкий вибір, якісний сервіс та клієнтоорієнтований підхід.
Тілесні
Стилістка каже: найбільш універсальні колготи – це ті, які найближче нагадують колір саме ваших ніг. Вони практично невидимі.
Ось, як ви можете їх ввести в образ.
Стильні образи з прозорими колготками / Фото Тетяни Лесневської
Чорні
Якщо хочете, щоб ваші ноги виглядали довгими, одягніть чорну спідницю чи сукню, чорні колготи і чорне взуття. Так ви візуально видовжите силует.
Памʼятайте: чим холодніше надворі, тим грубші повинні бути колготки.
Стильні образи з чорними колготками / Фото Тетяни Лесневської
Кольорові і з принтами
Цього сезону дуже популярними є червоні або бордові колготки. Вони чудово поєднуються з сірим, синім і чорним.
Стильні образи з червоними і бордовими колготками / Фото Тетяни Лесневської
Стильні образи з червоними і бордовими колготками / Фото Тетяни Лесневської
Стильні образи з червоними колготками / Фото Тетяни Лесневської
А колготи з принтом виглядатимуть цікаво у простих образах, які позбавлені акцентів чи деталей, які уже привертають до себе увагу.
Стильні образи з колготками з принтами / Фото Тетяни Лесневської
Стильні образи з колготками з принтами / Фото Тетяни Лесневської