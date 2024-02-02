Шуба і вузькі ботфорти: Кім Кардашян показала зимові речі, які повертаються у моду

Деякі стилісти досі стверджують, що високі замшеві чоботи – це табу у гардеробах модниць. Однак зіркові виходи і фотосесії спростовують цю думку.

Американська телезірка Кім Кардашян має понад 360 мільйонів підписників в інстаграмі і є однією з найбільш впливових знаменитостей у світі. Її аутфіти – серед тих, що вказують тренди вуличного одягу і загалом відіграють важливу роль в індустрії моди.

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Цікаво, що в останньому інстаграм-дописі світська левиця показала вбрання та взуття, яке деякі стилісти вважали давно застарілим.

Образ Кім Кардашян

Модель та дизайнерка опублікувала фото, на яких позує у замшевих бежевих ботфортах від STUART WEITZMAN і в світлій шубі на запах. Під верхнім вбранням не видніється більше одягу.

Одним з популярних коментарів під світлинами є слова підписниці: "Високі чоботи повернулися? Бо я уже в них". Низка стилістів досі кажуть, що таке взуття – це антитренд, якого час позбутися. Але селебрітіс з цим, здається, не згодні.

Кім також обрала для фотосесії світлу шубу під пояс. Це вбрання побоюються одягати модниці без сучасної стилізації, однак фешн-діва позувала у ньому цілком сміливо.

Стильні луки телезірки