Шуба і вузькі ботфорти: Кім Кардашян показала зимові речі, які повертаються у моду
Джерело:Кім Кардашян
Деякі стилісти досі стверджують, що високі замшеві чоботи – це табу у гардеробах модниць. Однак зіркові виходи і фотосесії спростовують цю думку.
Американська телезірка Кім Кардашян має понад 360 мільйонів підписників в інстаграмі і є однією з найбільш впливових знаменитостей у світі. Її аутфіти – серед тих, що вказують тренди вуличного одягу і загалом відіграють важливу роль в індустрії моди.
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Цікаво, що в останньому інстаграм-дописі світська левиця показала вбрання та взуття, яке деякі стилісти вважали давно застарілим.
Образ Кім Кардашян
Модель та дизайнерка опублікувала фото, на яких позує у замшевих бежевих ботфортах від STUART WEITZMAN і в світлій шубі на запах. Під верхнім вбранням не видніється більше одягу.
Одним з популярних коментарів під світлинами є слова підписниці: "Високі чоботи повернулися? Бо я уже в них". Низка стилістів досі кажуть, що таке взуття – це антитренд, якого час позбутися. Але селебрітіс з цим, здається, не згодні.
Кім також обрала для фотосесії світлу шубу під пояс. Це вбрання побоюються одягати модниці без сучасної стилізації, однак фешн-діва позувала у ньому цілком сміливо.
Стильні луки телезірки
- Для весняного аутфіту можете взяти за приклад поєднання корсета і джинсів, яке продемонструвала зірка. Це вбрання знаменитості легко можна інтегрувати в звичайне життя кожній дівчині.
- А Різдво сімейство Кардашянів святкувало у вишуканих сукнях, натхненних колекціями 90-х. Кім була одягнена в бездоганне білий виріб Тьєрі Мюглера з колекції осені 1997 року.
- Для шоу Maison Margiela на Тижні моди у Парижі зірка вбрала темно-зелену сукню в підлогу з круглими розрізами та обʼємне кольє.