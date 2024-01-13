Кім Кардашян живе у Каліфорнії, тож завдяки сонцю і теплій погоді, може одягати різноманітні речі з весняного гардероба. За зіркою серіалу "Сімейство Кардашян" стежить в інстаграмі понад 360 мільйонів користувачів зі всього світу, тож величезна кількість людей вже оцінили її модний образ.
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Кім завжди любила епатувати своїми образами, втім тепер вона віддає перевагу, хоч і трендовим, але стриманим речам, які підкреслюють її фігуру.
Інфлюенсерка є затяжною любителькою особливих речей. У неї навіть є квартира з одягом, який для неї цінний та пов’язаний з якоюсь історією. Цього разу Кім вирішила показати, які речі між собою будуть гарно поєднуватися вже цієї весни.
Образ Кім Кардашян
Світська левиця приміряла вбрання, яке буде легко інтегрувати в звичайне життя кожній дівчині. Кім одягнула чорний корсет, який поєднала з мішкуватими джинсами на високій посадці.
Зірка зачесала волосся в пучок та доповнила образ босоніжками. На одному фото вона позувала з мініатюрною сумкою Hermes, на іншому – у масивних чорних окулярах з сумкою Chanel, яка доповнена камінчиками.
Стильний образ Кім Кардашян / Фото з інстаграму інфлюенсерки
Стильний образ Кім Кардашян / Фото з інстаграму інфлюенсерки
Зазначимо, що поєднання корсетів та джинсів стане модною стилізацією цієї весни. Корсет можете поєднувати не лише зі взуттям на підборах, але й навіть кросівками.