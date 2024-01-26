На сестер дивилися усі: Кім Кардашян і Кайлі Дженнер побували на модному показі Maison Margiela

Кайлі прийшла на захід у вбранні, дизайн якого нагадував срібну луску риби. А її старша сестра обрала довгу сукню з розрізами.

Сімейство світських левиць Кардашян-Дженнер не пропустило такої гучної події як Тиждень моди у Парижі. Сестри зʼявлялися на багатьох кутюрних показах в ефектних образах. І на шоу Maison Margiela вони прийшли одразу утрьох: Кім Кардашян, Кайлі Дженнер і їхня мати Кріс Дженнер.

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У чому були знаменитості

Кім обрала темно-зелену сукню в підлогу з круглими розрізами та обʼємне кольє. Оксамитове вбрання вдало підкреслило яскраву фігуру телезірки, а масивна прикраса у флористичному стилі привернула увагу до витончених ключиць. Довге пряме волосся зірка залишила розпущеним.

Засновниця косметичної імперії Кайлі Дженнер прийшла у сукні, розшитій срібними лелітками, які створювали враження луски. Короткі рукави дали можливість знаменитості доповнити образ срібними прозорими рукавичками з фатину.

Окремої уваги заслуговує лялькове взуття – злегка завеликі туфлі з високим підйомом. А ще цікаво вписалася в образ зачіска з мокрим ефектом, яку Кайлі зачесали на один бік.

Кріс була одягнена як бос – у гладкий мішкуватий чорний костюм. Родзинкою аутфіту було довге пальто з вигнутими рукавами, які голова сімейства підтягнула вгору, щоб показати частину білої сорочки з коміром. Поєднала вона це вбрання з широкими брюками в тон. Звичайно, Кріс не зрадила свою фірмову коротку зачіску.

Кайлі Дженнер з донькою на показі Valentino

Днями Кайлі з донькою завітали на показ Valentino Haute Couture весна-літо 2024 у медах Тижня моди в Парижі. Суперзірка обрала для себе та дитини довгі чорні сукні. Інфлюенсерка одягнула сукню-бюстьє з вирізами на спині, яку доповнювала накидка з пір’ям. А Стормі підібрали вбрання на довгий рукав. Обидві модниці позували перед фотографами в окулярах.