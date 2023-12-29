Кендалл Дженнер показала наймоднішу шубу зими: стильні фото

Американська модель Кендалл Дженнер одягнула на відпочинок білосніжну шубу. Дівчина продемонструвала аутфіт, який цього року є дуже популярним.

Цієї зими модниці дуже полюбили вінтажні шуби, тож створюють свої образи з цікавим верхнім одягом переважно в білих тонах.

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Манекенниця Кендалл Дженнер є провідною трендсттеркою, тож вона добре розбирається на трендах і вміє правильно продемонструвати річ на собі. Нещодавно вона потрапила на хвилю хейту за те, що одягнула натуральну шубу з хутра ягнят. Втім тепер модель одягнула шубу зі штучного хутра.

Образ Кендалл Дженнер

Представниця сімейства Кардашян-Дженнер обрала для себе коротку молочну шубу, яку поєднала з чорними лосинами та шкіряними рукавицями. Головний убір модель не одягала, лише довершила образ чорними сонцезахисними окулярами

Такі аутфіти дедалі частіше з’являються на теренах інстаграм-простору. А все тому, що модниці не лише залюбки приміряють на собі вінтажні шуби, але й додають вінтажні аксесуари у вигляді золотистих сережок чи окулярів.

Шуба у світлих кольорах виглядає дуже ефектно та стильно. Її можна носити з чоботами на підборах, черевиками челсі, уггамми, мунбутами.



Зимовий образ американської моделі / Фото з інстаграму Кендалл Дженнер



Зимовий образ американської моделі / Фото з інстаграму Кендалл Дженнер

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