Jerry Heil виступала на благодійному заході "Ukrainian Fashion Film Festival", однак перед цим вийшла на червону доріжку в речах від українських брендів.

Читайте також Вишиванка для Усика: історія створення сорочки для чемпіона світу від бренду MARYLU by Nazarchuk

Образ Jerry Heil

Співачка одягнула довгу чорну сукню з корсетом, пишною спідницею та металевим акцентом на плечі. Її аутфіт доповнював металевим обладунок, схожий на той, який довершував сукню виконавиці на Євробаченні.

Розкішний образ для Jerry Heil розробив український бренд GUDU, дизайнером якого є Лаша Мдінарадзе. Аутфіт співачка доповнила мінімалістичною металевою сумкою від бренду Sfurato. Прикраси від засновниці бренду Катерини Тутерової виконавиця також одягала на виступ Євробачення.

Ще одним цікавим моментом стала прикраса в образі співачки. Вона одягнула на голову витончену прикрасу, яка прилягала до волосся, відкривала обличчя та спадала до грудей, наче кольє.



Розкішний образ Jerry Heil / Фото з телеграм-каналу співачки

Ефектний вихід сподобався багатьом прихильникам співачки, тож вони вже встигли її засипати приємними коментарями:

"Богиня";

"Неймовірно прекрасна";

"Дуже гарний образ, наче казковий";

"Красива така";

"Яка ніжна. Наша українська красунька";

"Що за неземна краса? Це незаконно".

Образи зірок на Каннському кінофестивалі