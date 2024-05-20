На церемонію зважування Усик прийшов в яскравій червоній вишиванці із зображенням українського воїна Олександра Мацієвського, який є символом звитяги народу України. Цю унікальну сорочку для Усика пошив український міжнародний бренд MARYLU by Nazarchuk.

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На передній частині ексклюзивної вишиванки для Олександра Усика - вишивка чорними нитками зі слов’янським орнаментом “Алатир" – символ Бога-Творця. Він звʼязує усі сторони світу і позначає баланс, гармонію й рівновагу, які так важливі перед поєдинком.



Унікальна вишиванка для Олександра Усика / Фото з прес-служби

На спині сорочки – вишитий портрет українського військовополоненого Олександра Мацієвського, якого окупанти розстріляли після слів "Слава Україні!". Поряд із зображення Героя – вірш Олександра Усика, який він присвятив страченому бійцю.

Кожен українець знає історію зображеного Героя, але за кордоном таких одиниці. Тому ми й створили цю вишиванку для Олександра Усика - з метою, аби увесь світ дізнався про українського воїна Олександра Мацієвського. Щоб якомога більше людей цікавились та запитували: "Що означає цей портрет?",

– розповіли львівські дизайнерки бренду MARYLU by Nazarchuk Марʼяна та Марта Назарчук.

Унікальна вишиванка в подарунок для чемпіона світу Олександра Усика була створена у львівському ательє бренду MARYLU by Nazarchuk за рекордні 2 тижні.

"Авторська вишивка, створена з любов'ю та честю в памʼять Героя, який назавжди в серцях у кожного Українця. Згодом ми дізналися, що у давнину козаки перед важливим боєм одягали саме червоний колір. Тож наша вишиванка стала для Усика ще й переможною", – додали дизайнерки.



Унікальна вишиванка для Олександра Усика / Фото з інстаграму боксера

Вишиванку від для Олександра Усика в Саудівську Аравію привезла українська телепродюсерка Оксана Гнатишин. Найближчим часом засновниці бренду планують передати вишитий портрет Олександра Мацієвського його матері.