Блогери з Нью-Йорка прийшли на Met Gala у речах від українського бренду: дивовижний вихід

6 травня відгриміла одна з наймодніших подій року Met Gala. Знаменитості продемонстрували бездоганні образи від відомих брендів, а знаменита пара інфлюенсерів Young Emperors завітали на подію в речах від української дизайнерки Наді Дзяк.

Ізабель Шапю та її хлопець Нельсон Тіберген, яких називають еталонами double-dressing з’явилися на fashion-події в парних образах. Спеціально для Met Gala вбрання для них створив бренд з України Nadya Dzyak.

Дивіться також "Де твої внутрішні органи?": Кім Кардашян ошелешила сукнею з надтонкою талією

Блогерка з Нью-Йорка Ізабель Шапю прославилася зі своїм бойфрендом тим, що виходить гуляти в однаковому або дуже схожому вбранні. Їхні парні аутфіти розлітаються всією мережею. Завітавши на Met Gala пара вчергове продемонструвала вбрання в однаковому кольорі.

Образ пари Young Emperors на Met Gala

Ізабель Шапю з’явилася у сукні-жакеті з пишною спідницею яскраво-червоного кольору. Образ дівчини доповнила зачіска у вигляді пучка та босоніжки з квіткою.

Її хлопець Нельсон Тіберген одягнув вишневий костюм з величезною квіткою на плечі. Під жакет він одягнув червону сорочку та краватку.

За дрес-кодом зірки приходили на подію у вбранні з квітковими мотивами, тож блогер доповнив look сумкою у вигляді червоної троянди.



Образ блогерів від Наді Дзяк / Фото Insider

Додамо, що Ізабель та Нельсон підтримують Україну. Після початку повномасштабного вторгнення вони виходили в світ в синьо-жовтих костюмах, а Ізабель навіть продемонструвала на собі светр в кольорах прапора України.