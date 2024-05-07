Дрес-код модної події був присвячений оповіданню Дж. Г. Балларда "Сад часу". Кім Кардашян врахувала побажання, тож обрала сукню відповідно до тематики – з квітковим мотивом.

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Однак світська левиця звикла дивувати публіку та викликати скандал своїми образами, тож вирішила обрати таке плаття, яке візуально робить її талію неприродно тонкою.

Образ Кім Кардашян

Знаменитість обрала для себе сукню та кардиган Maison Margiela, які є ручною роботою креативного директора бренду Джона Гальяно.

Сукня складалася зі срібного корсета, який підкреслював зону декольте Кім та довгої спідниці з прозорого тюлю, який прикрашали квіти, листя та гілки, кришталеві підвіски та перли.

Верх образу доповнив вкорочений сірий кардиган на довгий рукав з кашеміру. Кім постала на червоній доріжці з білим кольором волосся та улюбленим макіяжем в коричневих тонах.

У розмові з Vogue Кардашян розповіла, що це вбрання мало символізувати "найдикішу ніч у її житті в саду", де вона просто вибігла, схопила светр свого хлопця, одягла його і їй довелося їхати на роботу з розпатланим волоссям.

Кім Кардашян вже опублікувала знімки у сукні у своєму інстаграмі та піддалася критиці шанувальників.

Вони схвильовані образом в корсеті, який ніби здавлює всі органи. Одна з користувачок написала, що її тісно затягнутий корсет та мініатюрна талія виглядають так, ніби вона видалила ребра. Інша ж поставила питання: де поділись її внутрішні органи після того, як вона стиснула цей корсет.



Фанати схвильовані образом Кім Кардашян / Скриншот з інстаграму знаменитості

За інстаграм-сторінкою стежить понад 360 мільйонів користувачів. Вони також зазначили, що кардиган вибивався з образу та загалом жодним чином не пасував до такої сукні. Та попри хейт, прихильники зірки зазначили, що вона, як завжди, мала фантастичний вигляд.