Frolov представив колекцію світшотів з вишитим блакитно-жовтим серцем
Український бренд Frolov представив колекцію білих та чорних світшотів з блакитно-жовтим серцем. Дизайнер Іван Фролов присвятив колекцію маленьким дітям.
Нещодавно відомий український бренд Frolov запустив благодійний проєкт FROLOV HEART. На чорних та білих світшотах вишите вручну блакитно-жовте серце.
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Усі кошти від продажу речей будуть передані до фонду Маші Єфросиніної, який допомагає дітям, які постраждали під час війни Росії проти України.
На сайті доступні різноманітні варіанти з вишивкою нитками та бісером. Коштує світшот 350 євро. На кожному світшоті є персональний номер, який буде відображатися поряд з унікальним серцем власника на віртуальній стіні проєкту.
Ми віримо, що війна дуже скоро закінчиться нашою перемогою. І ця перемога надважлива першочергово для нового покоління та їхнього майбутнього. Вони мають жити під мирним небом та навчитися бути щасливими,
– заявили представники бренду.
Патріотичні колекції українських брендів
- Gepur створив величезний асортимент патріотичного мерчу, серед якого – найбажаніші футболки з Арестовичем та Зеленським.
- OLIZ в рамках колекції "Вільні" розробили декілька футболок із картинами Марії Примаченко. Амбасадоркою вбрання та патріотичних аксесуарів стала Дарія Коломієць.
- Український дизайнер Антон Белінський створив лонгслів зі світлиною сім’ї президента. На фото – молодий Володимир Зеленський з дружиною та маленькою донечкою Олександрою.
- Українська засновниця бренду The Coat Катя Сільченко створила патріотичне взуття. Спільно з італійськими партнерами NOOVA дизайнерка створила кеди з жовто-блакитними вставками. Ціна взуття – 10 500 гривень. Всі виручені кошти будуть передані постраждалим від війни дітям та жінкам.
- Український бренд Ruslan Baginskiy запустив патріотичний дроп двох бейсболок – у блакитному та жовтому кольорі з вишитим прапором України. Коштує головний убір від Ruslan Baginskiy 190 доларів (понад 5,5 тисяч гривень). Кошти отримані від продажу дизайнер передає на потреби українських захисників у фонд Сергія Притули.