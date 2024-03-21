Як виглядати дорого у тренчі: розкішний look показує Ельза Госк

Знаменита модниця Ельза Госк постійно зачаровує свою майже 9-мільйонну аудиторію новими образами. Нещодавно модель продемонструвала, як бездоганно на ній сидить довгий тренч з сукнею довжини максі.

Шведську модницю можна впевнено назвати іконою стилю. Вона вже впродовж багатьох років не перестає дивувати прихильників розкішними образами.

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Ельза Госк давно перетворила свою любов до красивих образів у хобі, тож з великим задоволенням демонструє обновки та диктує багатьом дівчатам модні тренди та на власних прикладах показує, як стилізувати речі, щоб вони мали розкішний вигляд.

Образ Ельзи Госк

Манекенниця показала образ у обтислій довгій сукні довжини максі. Ельза обрала сіре плаття з довгими рукавами. Її look доповнив бежевий мінімалістичний тренч базового крою також у довжині максі.

Ефектний образ білявка довершила мінімалістичними босоніжками та крихітною коричневою сумкою. Ельза Госк заснувала власний бренд Helsa Studio, тож продемонструвала виріб від своєї марки.

Навесні ви можете поєднувати аналогічне вбрання, втім замість босоніжок обрати чоботи на підборах чи туфлі.

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