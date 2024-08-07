Ельза Госк показала річ, яка повернулась в моду у 2024 році: як вона виглядає

Відома шведська модель продовжує у своєму інстаграмі демонструвати прихильникам стильні образи. Ельза Госк добре знається на трендах, втім цього разу продемонструвала річ, яка начебто вже давно вийшла з моди.

Та, як відомо, мода постійно змінюється, а ті речі, які були актуальними колись, знову повертаються до трендів. Для своєї 8-мільйонної аудиторії Ельза Госк показала красивий аутфіт, який може легко повторити будь-яка модниця.

Читайте також Довга блуза і джинси – найпопулярніша стилізація літа: як виглядають розкішні образи

Новий образ Ельзи Госк

Білявка приміряла яскраво-червону блузу з ґудзиками з помітною особливістю – рукавами-буфами. Такі рукави були модними багато років тому, але є висока ймовірність того, що вони знову стануть популярними.

На низ манекенниця одягнула базові блакитні джинси та чорні лофери. Свій ефектний образ красуня довершила бежевим клатчем від бренду Saint Laurent. Ельза зачесала волосся в пучок, одягнула сонцезахисні окуляри та об’ємні золотисті сережки.

Останні образи знаменитостей