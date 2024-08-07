Королеву Ранію називають іконою стилю Сходу, і це не дивно, оскільки вона й справді здатна здивувати образами. Її Величність залюбки приміряє на собі йорданське вбрання зі Східними мотивами. Та арабських образів у її виходах є зовсім небагато, здебільшого дружина короля Йорданії показує на собі європейські бездоганні аутфіти.

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Нещодавно Її Величність здійснила новий вихід, який складається з базових елементів гардероба, але виглядають в поєднанні неймовірно красиво.

Стильний образ королеви Ранії

Знаменитість одягнула білу сорочку з короткими рукавами, поєднавши зі стильними синіми мішкуватими джинсами. Красивий та лаконічний look Ранія доповнила взуттям на високих підборах та мінімалістичною сумкою.

Її Величність розпустила волосся та вклала його в кучері, а на обличчі зробила макіяж, який підкреслив її красу.

На основі нового виходу королеви Ранії можна відтворити аналогічний образ. Тут вже можна експериментувати з сорочкою та обирати білосніжний варіант на довгий рукав чи взагалі зробити ставку на блакитний відтінок, який теж вважається актуальним.

Доповніть верх широкими джинсами чи штанами палаццо та обов’язково довершіть ауфіт слінгбеками чи босоніжками на підборах.