Користувачі в мережі вже встигли назвати співачку королевою карнавалу, а все завдяки її розкішному образу. Фестиваль Crop Over проходить кожного року в Барбадосі на честь сезону врожаю.

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Як виглядала Ріанна на карнавалі

Красуня вийшла у світ в бежевому боді, яке лише трохи прикривало груди. Костюм був доповнений красивими бордовими та сріблястими камінцями, які прикрашали руки та ноги.

Ріанна розпустила волосся та одягнула на голову вражаючу корону, що була зроблена також з багатьох камінців. Образ виконавиці доповнювали об'ємні різнокольорові пір’я та взуття на підборах. Знаменитість довершила look макіяжем в темних коричневих тонах.



Ефектний образ Ріанни / Фото з інстаграму Just Jared



Красивий образ Ріанни / Фото з інстаграму Just Jared

Що відомо про фестиваль Crop Over

Фестиваль Crop Over — це яскравий та популярний культурний фестиваль, який проводиться в Барбадосі. Фестиваль виник як спосіб святкування завершення врожаю цукрової тростини.

Під час Crop Over можна почути традиційну барбадоську музику та барбадоські традиційні страви. Кожного року фестиваль відвідують тисячі туристів, які бажають зануритися в барвисту культуру та традиції острова.