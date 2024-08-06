Це вже не вперше Олена Зеленська приміряє на собі речі, в яких раніше з’являлася на зустрічах чи важливих подіях.

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Перша леді повторила свій образ

Цього разу дружина президента провела онлайн-розмову з першою леді Гватемали Лукресією Пейнадо, яка є запрошеною на 4-ий Саміт перших леді та джентельменів.

Для зустрічі через онлайн-зв’язок Олена Зеленська одягнула шовкову сорочку синього кольору. У ній вона з’являлася вже у січні та квітні 2024 року

Перша леді розпустила волосся та постала в об’ємних сріблястих сережках. Її образ був майже незмінним, відрізняло два образи лише наявність різних прикрас.

Не дивно, що цю сорочку перша леді одягає вже кілька разів. Насправді синій та його відтінки є улюбленими кольорами Олени Зеленської. Вона часто вибирає для себе сині сукні, сорочки, жакети чи приміряє блакитні штанні костюми.

У своєму інстаграм-дописі Олена Зеленська зазначила, що Гватемала підтримує Україну в час війни. За словами першої леді, Гватемала з перших днів російського вторгнення найбільш активно підтримала Україну: увійшла до кола країн-учасниць Міжнародної Кримської платформи, стала співавтором багатьох резолюцій "українського досьє", ухвалених ООН у 2022–2023 роках, і проголосувала за всі ці резолюції. Країна взяла участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії та приєдналася до його комюніке.