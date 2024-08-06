Это уже не впервые Елена Зеленская примеряет на себе вещи, в которых ранее появлялась на встречах или важных событиях.

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Первая леди повторила свой образ

На этот раз жена президента провела онлайн-разговор с первой леди Гватемалы Лукресией Пейнадо, которая является приглашенной на 4-ый Саммит первых леди и джентельменов.

Для встречи через онлайн-связь Елена Зеленская надела шелковую рубашку синего цвета. В ней она появлялась уже в январе и апреле 2024 года

Первая леди распустила волосы и предстала в объемных серебристых серьгах. Ее образ был почти неизменным, отличало два образа только наличие различных украшений.

Неудивительно, что эту рубашку первая леди надевает уже несколько раз. На самом деле синий и его оттенки являются любимыми цветами Елены Зеленской. Она часто выбирает для себя синие платья, рубашки, жакеты или примеряет голубые брючные костюмы.

В своем инстаграм-сообщении Елена Зеленская отметила, что Гватемала поддерживает Украину во время войны. По словам первой леди, Гватемала с первых дней российского вторжения наиболее активно поддержала Украину: вошла в круг стран-участниц Международной Крымской платформы, стала соавтором многих резолюций "украинского досье", принятых ООН в 2022–2023 годах, и проголосовала за все эти резолюции. Страна приняла участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии и присоединилась к его коммюнике.