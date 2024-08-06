Для Владимира Остапчука это уже будет третий ребенок, впрочем 24-летняя Екатерина станет мамой впервые.

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Пара провела на одной из львовских локаций гендер-пати. Празднования самого не было, впрочем супруги пригласили студию декора, которые создали для них Edem Resort Medical & SPA красивое место с большим белым бантом, на фоне которого появился дым голубого цвета, который сообщил о поле. У Владимира и Екатерины родится сын.

Беременная жена Остапчука решила выбрать для такого события красивый наряд, поэтому выбрала для себя украинского дизайнера.

Образ Екатерины Полтавской

Екатерина приобрела бежевое платье от украинского бренда the COAT, основательницей которого является дизайнер Екатерина Сильченко. Полтавская выбрала для себя полупрозрачное кружевное платье цвета айвори с трехчетверточными рукавами и шлейфом. На сайте бренда такое платье стоит 23 тысячи гривен.

Девушка дополнила образ коричневыми шлепанцами и элегантной прической с пучком. Остапчук же надел голубую рубашку и кремовые брюки с коричневым поясом. Известно, что пополнение в семье произойдет в декабре.



Стильный образ Екатерины Полтавской / Скриншот из инстаграма Minty Decor



Красивый образ Екатерины Полтавской / Скриншот из инстаграма Minty Decor

Что известно о браке Остапчука и Полтавской