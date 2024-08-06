Очевидно, Леся Никитюк отправилась в отпуск и выбрала для себя колоритную и красивую страну. Всего за период съемок в программе "Орел и решка" Никитюк посетила более 100 стран. В одном из своих интервью она рассказывала, что в ее фаворитах – целый ряд стран: Япония, почти все страны Азии, Африки, Европы и Америки.

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Война внесла свои коррективы в жизнь каждого украинца, поэтому отпуска уже не происходят с нами так часто, как бы этого хотелось, впрочем Леся Никитюк впервые с длительное время решилась отправилась в туристическое путешествие.

Образ Леси Никитюк в Корее

Красивые фотографии телеведущая сделала на фоне традиционного корейского дома "ханок" с высокими бордовыми колоннами. Также она показала несколько красивых домов на фоне водоема и даже сделала фото с сеульцами.

Чтобы сполна насладиться культурой новой страны, Леся Никитюк надела национальный традиционный костюм жителей Кореи, который называется ханбок. Его часто шьют из ярких одноцветных тканей.

Наряд состоял из пышного вишневого платья, которое полностью расшили корейские иерогливы ханча. Верх довершала черная рубашка с белым воротничком и цветочная вышивка на груди, плечах и рукавах. Нежный look украинка дополнила бордовым бантом на волосах и красивыми черными стрелками на лице.

Леся Никитюк только недавно показала кадры из путешествия в новую страну, поэтому, очевидно, совсем скоро будет делиться многими фотографиями из своего путешествия в своем инстаграм-профиле.