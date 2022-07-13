Український глянець Elle презентував нову патріотичну обкладинку: це варто побачити

Журнал Elle Ukraine представив новий digital-номер, який може завантажити кожен українець. Титульну сторінку редактори стилізували у синьо-жовтих кольорах.

Номер доступний до завантаження на сайті Elle.ua, а присвятили його усім представникам інформаційного та креативного фронтів.

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Жити! Боротися! Перемагати! Саме такі виклики постали сьогодні перед усіма українцями. Ми присвятили цей номер тим, хто нині боронить Батьківщину на інформаційному та креативному фронтах. А ще – завзятим особистим перемогам кожного громадянина, які здобуваються щодня. Цей поступ надзвичайно важливий, тож робимо усе, аби повсякчасно це відчувати. Все буде Україна!

– кажуть у виданні.

На обкладинці ми бачимо частину жовтої будівлі на тлі синього неба, а з балкона злітає голуб, що символізує мир.



Обкладинка нового digital-номеру Elle Ukraine / Фото з інстаграму журналу

Інші обкладинки Elle Ukraine в час війни

Зазначимо, що дизайнером обкладинки стала Yulya Portareskul, яка раніше створила ще одну обкладинку для березневого digital-журналу у патріотичних мотивах.



Березневий digital-випуск Elle / Фото з інстаграму дизайнерки

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну журнал випустив ще одну знакову обкладинку – у квітневому глянці вони показали зруйнований центр Харкова, де зображені тіні людей, які виїхали або ж загинули у місті.



Нова обкладинка українського Elle / Фото з інстаграму