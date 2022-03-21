На знак підтримки України чеський глянець відмовився від звичних модних обкладинок та опублікував цифрову квітневу обкладинку, яка демонструє увесь біль українки.

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За ілюстрацію відповідала чесько-українська художниця Даніела Геродесова. Вона зобразила на блакитному тлі дівчину в жовтому светрі. Її обличчя – червоне від сліз та невисипання, а з очей капають сльози у вигляді українського прапора.

Головна редакторка чеського Elle попросила Соню Забугу (головна редакторка Elle Україна – 24 канал) написати вступну редакційну статтю, що стосується війни в Україні, яку цинічно розпочала Росія ще 24 лютого.

"Хто б міг подумати, що слова про військові дії, які ми пам’ятаємо з підручників історії про Другу світову війну, стануть суворою реальністю в житті сучасних українців. Хто б міг подумати, що через 77 років після закінчення Другої світової війни мирні жителі України будуть ночувати в протиатомних укриттях, міста обстрілюватимуться з ракет, а танки пересуватимуться по вулицях, на яких нещодавно українці бігали у своїх звичайних обов’язках", – написала головна редакторка українського глянцю Соня Забуга.

Чесько-українська ілюстраторка Даніела Геродесова у своєму інстаграмі виставила на продаж роботу, яка прикрашає обкладинку чеського номера. Гроші від покупки вона надішле на допомогу українцям.

Раніше українське видання Elle представило свою нову digital-обкладинку. Обкладинка глянцю представлена канвою, на якій червоними нитками вишито слово "Hope" (Надія). Буква "О" зображена у вигляді соняшника, який проростає на нашому родючому чорнозему.



Березнева digital-обкладинка Elle

Згодом підтримати українських колег вирішила французька редакція. На обкладинку вони помістили дівчину з блакитно-жовтим прапором на плечах, з пов’язкою та намальованими на обличчі прапорами України.



Французька обкладинка Elle / Фото з інстаграму глянцю