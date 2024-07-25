Цікаво, що вбрання Джей Ло спеціально підготувала до свого дня народження. Також вона зворушливо звернулася до шанувальників.

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Навіть вдома знаменитість влаштувала собі святкову атмосферу. Дженніфер Лопес обрала для свята ексклюзивну блакитну атласну піжаму. Особливою родзинкою стала золота вишивка "JL's Golden B'Day 7-24-24" на грудях. Водночас вітальню артистки прикрасили повітряні кульки з написом "З днем народження", а святковий торт вражав вишуканістю: пастельно-блакитний, багатоярусний, з білими візерунками та рожевими квітами нагорі.

У мене дійсно є найкращі, найдивовижніші фанати у світі. Я ніколи не зможу передати словами, наскільки я зворушена або почуваюся неймовірно благословенною від того, що ви всі є частиною мого життя... Дякую за вашу турботу, ваше розуміння, вашу вірність і, найголовніше, вашу любов,

– звернулася акторка до своїх прихильників.

Зауважимо, напередодні, у День незалежності США, Джей Ло зачарувала шанувальників своїм невимушеним образом. Святкування зірка провела в мальовничому Гемптоні, де влаштувала фотосесію серед квітучої природи. Для цієї нагоди співачка обрала легкий та елегантний ансамбль: сорочку з коротким рукавом у вертикальну синьо-кремову смужку, яку вона поєднала з широкими бежевими штанами. Образ доповнили коричневі в'єтнамки та стильний солом'яний капелюх, що додали луку літнього шарму.