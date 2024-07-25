Маша Єфросиніна стала учасницею першого друкованого видання Vogue Ukraine Leaders 2024. Вона дала інтерв'ю, у якому розповіла про свою діяльність, службу чоловіка та переломні моменти у житті.

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Ведуча позувала перед камерою у кількох стильних образах. Вона приміряла пальто, блейзер і штани з віскози та льону від Magda Butrym. Аутфіт доповнювали золоті сережки-кільця.



Маша Єфросиніна / Фото Vogue

Для зйомки ведуча змінила кілька суконь: червону на тонких бретелях з квітами від Magda Butrym, асиметричну з принтом від Lanvin у поєднанні з чоботами, вишукану чорну сукню міді з білим комірцем від Dior, яку доповнила вовняними шкарпетками, туфлями на підборах та перлинними аксесуарами.

Також Маша Єфросиніна позувала у довгій коричневій сукні Nanushka з шкіряними вставками та лавандовій шубі з штучного хутра.

Мінімалістичні look Маші доповнювали стримані зачіски – пучок або пряме розпущене волосся, та макіяж "без макіяжу", який лише підкреслив риси обличчя.

Образи Маші Єфросиніної / Фото Vogue

В інтерв'ю Маша Єфросиніна поділилась, що почала займатися благодійністю ще з 2014 року. Свою справу вона продовжує й надалі. Велика війна принесла для неї чимало викликів: це страх за життя чоловіка, невизначеність і тривога, кенселінг через мовне питання.

Маша Єфросиніна розповіла, як залишається продуктивною: це силові тренування, режим харчування, зустрічі з психотерапевтом і медитації.

"Щоб відновитися, я маю мовчати, думати і спати. Мені потрібна тільки я сама – я дуже добре себе вивчила за останні роки", – зізналась Єфросиніна.