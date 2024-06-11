Як стильно носити палаццо: модний look показує Дженніфер Лопес

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес продемонструвала в мережі цікавий образ. Знаменитість одягнула базовий look, який можна легко повторити.

Дженніфер Лопес завжди перебуває в центрі уваги, пише Fashion 24. Її часто запрошують на телезйомки, світські події та фотосесії. Нещодавно зірка продемонструвала цікавий образ з Лос-Анджелеса.

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Стильний look Дженніфер Лопес

Знаменита акторка приміряла класичну білу майку, яку поєднала з бежевими штанами палаццо на високій посадці. Штани були дещо задовгими та красиво спадали донизу.

Образ Дженніфер доповнила білими кросівками. Серед аксесуарів вона зробила ставку на золоті сережки, годинник та коричневі сонцезахисні окуляри. Волосся зірка зачесала в пучок.

Такий аутфіт можна доволі легко повторити. Для цього можете застилізувати білу майку та бежеві штани або ж білий верх поєднати з будь-якими класичними штанами різних кольорів. Бежевий низ довершуйте будь-яким верхом: топом, футболкою, майкою чи поло в класичних кольорах.

Зверху можна одягнути сорочку чи джинсову куртку. Взуття до такого аутфіту підходить будь-яке – від кросівок до босоніжок на підборах.



Модний образ Дженніфер Лопес / Фото Getty Images

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