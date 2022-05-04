Джастін Бібер знявся у власному кліпі в балаклавах від українського бренду Bevza

Канадський попспівак Джастін Бібер для зйомок кліпу до пісні "Honest" знявся в головних уборах – балаклавах, які створила українська дизайнерка Світлана Бевза.

Нещодавно музичний виконавець та чоловік відомої стрітстайл-зірки та моделі Гейлі Бібер випустив музичний кліп на композицію "Honest".

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Відеоролик був знятив взимку, тож співак довершував свої образи балаклавами від українського бренду Bevza. Чорна, біла та червона балаклави – стали головними акцентами в аутфіті виконавця.

Джастін довершив світло-бірюзовий пуховик синіми джинсами, чорними рукавицями, сонцезахисними окулярами з білою оправою та білосніжною балаклавою "Княгиня".

Чорна балаклава з цієї колекції доповнила інший образ, який складався з принтованих штанів та червоного лакованого пуховика.

Балаклави натхненні княгинею Ольгою

Балаклава з колекції Світлани Бевзи – найпопулярніша річ, адже цієї зими ці головні убори зайняли чільне місце у вішлістах модниць. Ключовим образом колекції Bevza осінь – зима 2021/22 стала княгиня Ольга – одна із найзнаковіших постатей для України. Ольга була першою жінкою правителькою в Київській Русі. Княгиню дуже поважали та любили, вона була хорошим стратегом і мала гострий розум. Саме нею засновниця бренду Bevza надихнулася на створення балаклави, яку носили київська княгиня.

"Цей образ настільки мене надихнув, тому що Ольга стала першою жінкою-правителькою ще в Х столітті, тоді жінки не правили країнами, в них у принципі не було прав, до прикладу, золоте століття правління королеви Єлизавети припало аж на ХVI століття. А Ольга була сильною лідеркою, її поважали далеко за межами Київської Русі, вона була мудрою і далекоглядною", – зазначала Світлана Бевза.

Знаменитості обирають балаклаву Bevza

Зірки українського шоу-бізнесу мають у своїх гардеробах білосніжну балаклаву від дизайнерки Світлани Бевзи. Телеведуча "Світського життя" Катерина Осадча та співачка Джамала красувалися в балаклавах взимку, а от мама мільярдера Ілона Маска їздила на відпочинок в гори не лише в аналогічній балаклаві від української марки, але й в пуховику від українського бренду Ienki Ienki.



Катерина Осадча в балаклаві від бренду Bevza / Фото з інстаграму