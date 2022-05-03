На fashion-подію зібралися всі відомі знаменитості. Зірки обирають образи за кілька місяців до Met Gala, аби на червоній доріжці вразити всіх своїм вибором.

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Фотографиня та режисерка фільму "Емма" Отем де Уайлд обрала для знаменитої події цікавий look, головною родзинкою якого став капелюх від українського бренду Ruslan Baginskiy.

Тема балу Met Gala – "Позолочене століття"

Головна редакторка Vogue Анна Вінтур виріила зробити цьогорічною темою Met Gala "Позолочене століття". В історії США – це період з 1856 року до 1918 року. Цей час називається "позолоченим", адже в ті роки швидко росла американська промисловість, тож економіка країни була дуже високою.

Назва також походить з книги Чарльза Дадлі Ворнера та Марка Твена "Позолочене століття". Зіркам варто було орієнтуватися на серіал "Позолочене століття", героїні якого одягють довгі сукні на короткий рукав з рукавицями, розкіні атласні вбрання, сумки з перлинами та бахромою та золотисті капелюхи.

В образ жінки з епохи "Позолоченого століття" чудово втілилася Отем де Уайлд режисерка Отем де Уайлд.

Режисерка фільму "Емма" в капелюсі Ruslan Baginskiy

Американська знаменитість вдало підійшла до створення образу для бал інституту костюма Met Gala. Вона приміряла персикову блузу з рюшами, доповнивши її персиковими штанами в тон. Зверху Отем де Уайлд одягнула золотисту накидку з рожевим бантом в блискітках.

Look знаменитості доповнювали кремові шкіряні рукавички, золотисті чоботи та бездоганний фетровий капелюх бежевого кольору.



Режисерка фільму "Емма" обрала капелюх від львівського дизайнера / Фото з інстаграм-сторіз

В інстаграм-сторіс режисерка подякувала дизайнеру за красивий капелюх, який доверить її образ на Met Gala. Також вона попросила підтримати Україну та навіть опублікувала патріотичний дроп Руслана Багінського, що складається з блакитної та жовтої бейсболки з вишитим національним прапором.



Режисерка фільму "Емма" обрала капелюх від львівського дизайнера / Фото з Getty Images