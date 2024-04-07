Вся в кристалах: Демі Мур одягнула прозору сукню від Dolce & Gabbana

Акторка Демі Мур прилетіла в Мілан на модний захід італійського бренду Dolce & Gabbana. Для цієї події знаменитість обрала розкішну прозору сукню з кристалами.

61-річна Демі Мур останнім часом дивує шанувальників своїми образами. Вона приміряє бездоганні сукні та стильне вбрання, яке неймовірно їй пасує. Вона навіть співпрацює із зірковим стилістом, який допомагає їй створювати цікаві аутфіти.

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Образ Демі Мур

На виставку бренду Dolce & Gabbana Демі Мур вирішила обрала довгу сукню-сітку, яка повнісю всіяна кристалами. Під низ вона одягнула чорний бюстгальтер та труси-шорти на високій посадці.

Мінімалістичний образ лише довершували чорні босоніжки та ідеально випрямлене волосся.



Бездоганний образ Демі Мур / Фото Getty Images

Виставка Dolce & Gabbana

Виставка присвячена творчому процесу засновників бренду Доменіко Дольче та Стефано Габбана. Вона розповідає про найвідоміше вбрання бренду та шлях від задуму до втілення.

На виставці були також співачка Шер, модель Наомі Кемпбелл, акторка Гелен Міррен та багато інших відомих людей.

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