На підтримку жінок-військовослужбовиць: Даша Астаф'єва виставила на аукціон світшот

19 липня 2022 , 18:31
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Джерело:

інстаграм Даші Астаф'євої

Співачка Даша Астаф'єва долучилася до благодійного аукціону на підтримку жінок-військовослужбовиць. Тепер можна допомогти нашим захисницям і отримати світшот від артистки. Як саме – дізнавайтеся далі.

З перших днів війни Даша Астаф'єва займалася волонтерством. Артистка продовжує допомагати армії. Зізнається, що наразі не готова до розвитку кар'єри та творчості.

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Як виграти світшот Даші Астаф'євої

Зараз на фронті є не лише чоловіки, а й чимало жінок, які також постійно потребують підтримки. Вони залишили сім'ї, дітей і стали на захист рідної землі. Щоб допомогти захисницям Даша Астаф'єва виставила на аукціон свій світшот з зображенням собаки. 

Мета цього аукціону – зібрати кошти на пошиття жіночої військової форми, оскільки вона має значення. 

Умови аукціону

  • Стартова ціна – 3 тисячі гривень.
  • Мінімальний крок ставки – 300 гривень.
  • Бліц-викуп до завершення аукціону – 30 тисяч гривень.
  • Кінець аукціону – 21 липня о 19:00.
  • Ставки потрібно залишати в коментарях під дописом нижче. 

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Автор: Христина Кобак