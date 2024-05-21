Белла Хадід любить влаштовувати гучні витівки, тож це вже не перший її вихід на світські події в оголеному вбранні, пише Fashion 24. 20 травня модель прийшла на показ фільму «Учень», який зняв режисер Алі Абассі.

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Образ Белли Хадід

Для виходу на червону доріжку модель обрала бежеву сукню з тюлевого прозорого матеріалу від бренду Saint Laurent. Плаття було оздоблене трендовим драпіруванням та прозорою спідницею довжини міді.

Вражаючим у сукні був відкритий верх. Белла Хадід не одягнула бюстгальтер чи бра, які б закривали груди, тож в оголеному аутфіті вийшла на червону доріжку, красуючись перед фотографами та запрошеними гостями.

До відвертого образу модель підібрала коричневі лаковані слінгбеки з відкритими пальцями. Аутфіт доповнювали прикраси – золоті сережки та персні з масивними каменями. Шию зірка подіумів залишила голою, не одягаючи жодних кольє чи ланцюжків.

Стилісти довершили образ Белли Хадід локонами, а візажисти підкреслили погляд за допомогою чорного олівця. Помітно, що модель почувала себе в такому образі впевнено та радо позувала перед камерами.



Белла Хадід здійснила вихід у відвертій сукні / Фото Getty Images

Варто зазначити, що це вже не вперше Белла Хадід підкорює Каннський кінофестиваль вражаючими аутфітами. У 2021 році модель приїхала на Лазурне узбережжя та продемонструвала образ, який не забудуть всі її фанати.

Белла Хадід в Каннах у 2021 році

Перед фотографами знаменитість позувала у довгій чорній сукні-футлярі від французького бренду Schiaparelli.

Глибоке декольте повністю оголювало груди супермоделі. Белла вдало прикрила їх масивним золотим кольє у вигляді бронхів. На перший погляд, прикраса нагадувала корали, або перевернуте вниз кроно дерева, втім задум полягав у іншому.

Творці цього кольє вирішили створити його у вигляді золотих бронхів, присвятивши виріб боротьбі з пандемією COVID-19, яка вирувала з кінця 2019 року.



Сексуальний вихід Белли Хадід у Каннах у 2021 році / Фото Getty Images

Каннський кінофестиваль на своєму рахунку має чимало зірок, які виходять на червону доріжку у відвертих образах. Прямих заборон на таку оголені образи немає, тож зірки радо вражають публіку сексуальними сукнями.