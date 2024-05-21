Белла Хадид любит устраивать громкие выходки, поэтому это уже не первый ее выход на светские события в обнаженном наряде, пишет Fashion 24. 20 мая модель пришла на показ фильма "Ученик", который снял режиссер Али Абасси.

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Образ Беллы Хадид

Для выхода на красную дорожку модель надела бежевое платье из тюлевого прозрачного материала от бренда Saint Laurent. Платье было украшено трендовой драпировкой и прозрачной юбкой длины миди.

Впечатляющим в платье был открытый верх. Белла Хадид не надела бюстгальтер или бра, которые бы закрывали грудь, поэтому в обнаженном аутфите вышла на красную дорожку, красуясь перед фотографами и приглашенными гостями.

К откровенному образу модель подобрала коричневые лакированные слингбэки с открытыми пальцами. Аутфит дополняли украшения – золотые серьги и кольца с массивными камнями. Шею звезда подиумов оставила голой, не надевая никаких колье или цепочек.

Стилисты довершили образ Беллы Хадид локонами, а визажисты подчеркнули взгляд с помощью черного карандаша. Заметно, что модель чувствовала себя в таком образе уверенно и радостно позировала перед камерами.



Белла Хадид осуществила выход в откровенном платье / Фото Getty Images

Белла Хадид в Каннах в 2021 году

Стоит отметить, что это уже не впервые Белла Хадид покоряет Каннский кинофестиваль впечатляющими аутфитами. В 2021 году модель приехала на Лазурное побережье и продемонстрировала образ, который не забудут все ее фанаты.

Перед фотографами знаменитость позировала в длинном черном платье-футляре от французского бренда Schiaparelli.

Глубокое декольте полностью обнажало грудь супермодели. Белла удачно прикрыла ее массивным золотым колье в виде бронхов. На первый взгляд, украшение напоминало кораллы, или перевернутое вниз кроно дерева, впрочем замысел заключался в другом.

Создатели этого колье решили создать его в виде золотых бронхов, посвятив изделие борьбе с пандемией COVID-19, которая бушевала с конца 2019 года.



Сексуальный выход Беллы Хадид в Каннах в 2021 году / Фото Getty Images

Каннский кинофестиваль на своем счету имеет немало звезд, которые выходят на красную дорожку в откровенных образах. Прямых запретов на такие обнаженные образы нет, поэтому звезды с радостью поражают публику сексуальными платьями.