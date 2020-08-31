Стрічка "Тенет" від режисера Крістофера Нолана, без сумніву, стала однією з найбільш очікуваних у 2020 році. Тому й перші показники прокату приголомшують!

Успіх "Тенету" в прокаті

Як повідомляє Variety, перші дані прокату оприлюднив глава кінокомпанії Warner Bros. Тобі Еммеріх. За його словами, пандемія повпливала на Голлівуд, однак вже за перші тижні показу "Тенет" показав приголомшливі показники. У 40 країнах світу стрічку переглянули тисячі кіноманів, які принесли фільму 53 мільйони доларів.

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"У нас фантастичний старт на міжнародному рівні, і ми дуже задоволені. Крістофер Нолан вкотре випустив гідний фільм, який обов'язково потрібно дивитися в кінотеатрах на великих екранах. Ми дуже раді, що глядачі зможуть побачити його по всьому світу", – зазначив Тобі Еммеріх.

Однак це аж ніяк не кінцеві показники прокату "Тенету". Наразі фільм вийшов на великий екран у 41 країні. Довгоочікувану новинку Голлівуду ще транслюватимуть у США, Китаї та інших державах, які часто дають найбільші прибутки кіновиробникам.

Що відомо про "Тенет"

До кінця кінокритики не уявляли, чого очікувати від нового фільму-головоломки Крістофера Нолана. Актори й самі не розуміли всіх тонкощів сценарію, адже події стрічки відбуваються у реальності, де час йде у зворотному напрямку.

За сюжетом "Тенету", головний герой намагається врятувати світ. Та йому доведеться не тільки швидко опанувати тонкощі реальності, в якій опинився, але й зіткнутись з шпигунськими іграми на міжнародному рівні.

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Режисер Крістофер Нолан подбав про захопливий сюжет, який вдасться розгадати тільки відданим поціновувачам його творчості. Окрім цього, і картинка фільму буде видовищною, адже зйомки проходили у 7 країнах світу – США, Великій Британії, Італії, Індії, Данії та Естонії.

В Україні стрічка "Тенет" вийшла у прокат 26 серпня. Покази фільму в кінотеатрах триватимуть майже місяць – до 23 вересня.

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