Лента "Довод" от режиссера Кристофера Нолана, несомненно, стала одной из самых ожидаемых в 2020 году. Поэтому и первые показатели проката поражают!

Успех "Довода" в прокате

Как сообщает Variety, первые данные проката обнародовал глава кинокомпании Warner Bros. Тоби Эммерих. По его словам, пандемия повлияла на Голливуд, однако уже за первые недели показа "Довод" отметился потрясающими показателями. В 40 странах мира ленту просмотрели тысячи киноманов, которые принесли фильму 53 миллиона долларов.

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"У нас фантастический старт на международном уровне, и мы очень довольны. Кристофер Нолан в очередной раз выпустил достойный фильм, который обязательно нужно смотреть в кинотеатрах на больших экранах. Мы очень рады, что зрители смогут увидеть его во всем мире", – отметил Тоби Эммерих.

Однако это отнюдь не конечные показатели проката "Довода". Сейчас фильм вышел на большой экран в 41 стране. Долгожданную новинку Голливуда еще будут транслировать в США, Китае и других государствах, которые часто дают наибольшие прибыли кинопроизводителям.

Что известно о "Доводе"

К концу кинокритики не представляли, чего ожидать от нового фильма-головоломки Кристофера Нолана. Актеры и сами не понимали всех тонкостей сценария, ведь события ленты происходят в реальности, где время идет в обратном направлении.

По сюжету "Довода", главный герой пытается спасти мир. И ему придется не только быстро овладеть тонкостями реальности, в которой оказался, но и столкнуться со шпионскими играми на международном уровне.

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Режиссер Кристофер Нолан позаботился об увлекательном сюжете, который удастся разгадать только преданным ценителям его творчества. Кроме того, и картинка фильма будет зрелищной, ведь съемки проходили в 7 странах мира – США, Великобритании, Италии, Индии, Дании и Эстонии.

В Украине лента "Довод" вышла в прокат 26 августа. Показы фильма в кинотеатрах продлятся почти месяц – до 23 сентября.

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