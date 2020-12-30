21 грудня, у день зимового сонцестояння, Юпітер та Сатурн увійшли в сузір'я Водолія. Таке положення планет вважається початком нового астрологічного періоду, який має назву ера Водолія. На думку астрологів, цей період буде пов'язаний із глобальними змінами в суспільстві. Що чекає всіх знаків зодіаку у прийдешній ері Водолія – читайте у гороскопі Lifestyle 24.

Про еру Водолія говорять ще з двотисячного року. Відомо, що вона прийшла на дві тисячі років і змінила епоху Риб, яка панувала на Землі попередні роки.

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Таке явище зміни епох відбувається внаслідок зближення двох найбільших планет нашої сонячної системи – Юпітера та Сатурна.

Астрологи прогнозують, що вхід світу в еру Водолія буде характеризуватись стрімким розвитком науки та медицини, соціальним прогресом й інтенсивним ростом сфери технологій. Водолій є одним із найкреативніших та найрозумніших знаків зодіаку, він прогресивний та практичний, тож у такому руслі й буде рухатись ця епоха.

Чого очікувати знакам зодіаку в ері Водолія: гороскоп

Овен (21 березня – 20 квітня)



Ера Водолія 2021: гороскоп для Овена

Овни зустрінуть нову астрологічну еру з шаленим зарядом мотивації та сил для здійснення своїх мрій. Планета Сатурн буде лагідною до вас, тож очікуйте зрушень в кар'єрному плані, але у своїх радощах не забувайте про ваших близьких і друзів, які надавали вам підтримку весь цей час. Цьогоріч, м'якість Водолія згладить запальний характер Овена, навчить його стримувати емоції та бути обачнішим зі своїми словами.

Прийміть життєрадісність, яку вам принесе Юпітер. Не дозволяйте тривожним думкам вас переповнювати та зупиняти. Шукайте людей, поруч з якими вам добре.

Зірки віщують, що ваша друга половинка може тримати на вас сильну образу. Варто бути уважнішим та ніжнішим, аби повернути ситуацію у правильне русло.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Ера Водолія 2021: гороскоп для Тельця

Відпустіть всі свої проблеми й негативні думки стосовно всіх сфер свого життя. Водолій бачить з яким перфекціонізмом та сумлінністю ви виконуєте всі свої доручення, тому він як один з найпрактичніших знаків буде допомагати вам у всіх ваших звершеннях.

Ера Водолія 2021 буде особливою для Тельця – ви зустрінете багатьох цікавих людей, які стануть вам друзями на все життя. На любовному фронті очікуйте приємних змін – ви та ваша кохана людина вийдете на новий рівень стосунків. Не бійтесь перших кроків, бо вони в подальшому приведуть вас до щастя.

Зверніть увагу на ваше здоров'я, дозвольте собі перепочити декілька днів. Хоч, рік Бика є вашим – не варто повністю покладатись на долю у цьому питанні.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Ера Водолія 2021: гороскоп для Близнюків

Близнюків ера Водолія приголомшить пропозицією зміни робочого місця. Ви маєте можливість опинитись у зовсім незвичній для вас сфері, але вона настільки захопить вас, що надалі може стати справою всього вашого життя.

Вам потрібно буде приділити багато уваги – навчанню, саморозвитку й духовному росту. На це доведеться витратити дуже багато часу і сил, але Сатурн допоможе вам бути дисциплінованими і доводити початі справи до кінця. Щоразу, ви будете ближчими до здійснення своїх мрій.

Ера Водолія дасть Близнюкам нагоду знову почати подорожувати – ви відкриєте для себе нові куточки України й світу.

Рак (22 червня – 22 липня)



Ера Водолія 2021 гороскоп для Рака

Астрологи радять Раку бути більше уважним до деталей, адже саме у них можна віднайти щастя в ері Водолія. Огляніться довкола, ви можете не помічати найголовнішого – не тільки старань близьких людей, а й своїх. У погоні за благополуччям – ви не бачите результатів власної праці, і закінчивши одне завдання, одразу починаєте інше. Водолій хоче допомогти вам зрозуміти одну річ: зупиніться на мить й похваліть себе, інакше ризикуєте отримати емоційне вигорання.

Ставтесь менш чутливо до життєвих перешкод, адже це можливості росту. Не дозволяйте їм тиснути на вас і придавлювати віру в себе і власні сили. Не будьте сліпими і до власних недоліків — вони не роблять вас поганою людиною, але їх подолання зробить вас досвідченішими.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Ера Водолія 2021: гороскоп для Лева

Для представників знаку Лева, ера Водолія стане прекрасною нагодою для росту творчого потенціалу. Ви маєте нагоду спробувати себе у різномантних сферах мистецтва і ваш талант неодмінно буде поміченим. У 2021 році, Левам необхідно запастись терпінням, адже вас очікуватимуть складнощі у стосунках з родиною. Усі конфлікти вам треба вирішувати мирно, навіть якщо думка оточення відрізнятиметься від вашої.

Фінансова ситуація Лева у новій астрологічній епосі буде хорошою. Задумайтесь над тим, аби почати накопичувати кошти на майбутнє – згодом вони знадобляться вам для навчання й самоосвіти.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Ера Водолія 2021: гороскоп для Діви

Діви отримають від Водолія велике бажання брати активну участь у житті суспільства. Ви зрозумієте, що найбільша радість – це робити приємність іншим. Ситуація з фінансами у Діви буде дуже сприятливою для того, щоб почати займатись благочинністю. Ви нарешті відчуєте, що долучились до важливої справи і стали її частинкою.

Ваша кохана половинка буде підтримувати вас у всіх ваших звершеннях, тож виділіть час та сходіть разом на побачення, яке запам'ятається. Самотнім Дівам Водолій навесні принесе щирі й палкі почуття, які спочатку здаватимуться дружніми.

Будьте уважні із незнайомцями, які несподівано прийдуть у ваше життя й одразу попросять допомоги – є ймовірність, що ці люди захочуть вас ошукати і використати.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Ера Водолія 2021: гороскоп для Терезів

Ледарювати в еру Водолія Терезам не доведеться. Принаймні, тим представникам знака, які не готові задовольнятися поточним станом речей. Юпітер дасть вам всі можливості для переходу на іншу роботу, однак в першу чергу було б непогано попрацювати над собою. Причому мова йде як про отримання професійних знань, так і про психологічні зміни. Вчіться довіряти собі і не залежати від чужої думки. Інакше ви завжди будете уразливі перед маніпуляторами і шахраями.

Зірки віщують, що особисте життя Терезів буде наповнена яскравими, але разом з тим вкрай суперечливими емоціями і подіями. Цьогоріч ви будете переживати багато відчуттів: ніжність і грубість, любов і ненависть, тяжіння і байдужість, повна ідилія і страшні скандали. У такому урагані Терезам все ж варто зберігати спокій і це покращить ваші справи.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Ера Водолія 2021: гороскоп для Скорпіона

В еру Водолія ніколи не пересилюйте себе, не працюйте ночами і знаходите час на нормальну їжу. Якщо у вас почалося безсоння або якщо ви відчуваєте хронічну втому – вам терміново потрібно у відпустку. Краще кинути всі справи зараз і поповнити сили десь на морському узбережжі, ніж потім захворіти через перевтому і злягти в ліжко на кілька тижнів.

У вас з'явиться бажання стежити за своїм здоров'ям і займатися спортом. Не відмовляйте собі в цьому, краще придбайте абонемент в басейн або почніть здійснювати ранкові пробіжки. Це вбереже від безлічі проблем зі здоров’ям й зробить ваш імунітет міцнішим.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Ера Водолія 2021: гороскоп для Стрільця

Зірки віщуть, що Стрільцям треба бути відкритішими і довіряти своїм коханим. Водолій може покарати Стрільців за зайву підозрілість і патологічні ревнощі. Адже, ревнощі – це деструктивне почуття, яке зовсім не сприяє любові, а радше руйнує сім'ю. Розкрийте крила і довіртеся власному почуттю, і тоді весь рік пройде гармонійно. Також, Водолій допоможе Стрільцю виконати всі бажання, які він загадав на наступний рік.

Вам треба менше сперечатися і доводити свою думку, також варто бути обережнішими і уникати конфліктів, бо маєте нагоду зіпсувати багато стосунків.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Ера Водолія 2021: гороскоп для Козерога

В еру Водолія, Козероги можуть бути різкі в критиці і висловлюваннях, але все ж вони занадто розумні, щоб створювати собі проблеми і шукати ворогів. Не маніпулюйте почуттями вашого оточення – це може викритись і ви отримаєте купу проблем.

Для вас відкриються прекрасні перспективи для професійного зростання і доходу. Ера Водолія стане найбільш вдалим часом для просування сходинками служби, розвитку бізнес-ідей і збільшення заробітної плати. Тому варто озирнутися, зробити паузу і проаналізувати можливості, що відкриваються. Спокій при прийнятті рішення допоможе просунутися в кар’єрі, максимально розкрити свої ділові якості. Головне — дотримуватися баланс між особистого життя і професійною діяльністю в 2021 році.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Ера Водолія 2021: гороскоп для Водолія

Вам варто очікувати як викликів, так і винагород у питаннях, що стосуються зовнішності та іміджу. Покладайтесь на власну думку, але не забувайте брати до уваги конструктивну критику та поради оточуючих. Завдяки Сатурну у вас додасться працьовитості, що обов’язково відмітить ваш керівник.

Зверніть особливу увагу на здоров'я, фізичну форму, почуття цілі у житті. Будьте обережні з кризами: вони можуть бути як мотиваторами, так і джерелом додаткового стресу.

Зірки радять Водоліям не боятись довірятись своїм коханим — вони ваша надійна опора. Цей рік у цілому хороший для того, щоб задати собі важливі питання щодо свого життя.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Ера Водолія 2021: гороскоп для Риб

Ваші найбільші подвиги будуть стосуватись найглибшої та найтемнішої теми — ваших страхів, почуття духовності, ваших таємних або прихованих ворогів. Цей рік призначений для подолання своїх страхів та внутрішньої боротьби.

Для вас на самому початку 2021 доведеться докласти чимало зусиль, щоб подолати непередбачені перешкоди і складнощі. Але якщо впоратися з ними, вже до середини року кар'єра піде вгору, а в особистому житті настануть довгоочікувані зміни. До кінця року очікується затишшя, де потрібно буде просто відпустити ситуацію і спокійно плисти за течією.

Приділіть багато уваги в еру Водолія вашим батькам, можливо, саме зараз вони потребують вас і вашої допомоги.