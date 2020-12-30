21 декабря, в день зимнего солнцестояния, Юпитер и Сатурн вошли в созвездие Водолея. Такое положение планет считается началом нового астрологического периода, который называется эра Водолея. По мнению астрологов, этот период будет связан с глобальными изменениями в обществе. Что ждет всех знаков зодиака в грядущей эре Водолея – читайте в гороскопе Lifestyle 24.

Об эре Водолея говорят еще с двухтысячного года. Известно, что она пришла на две тысячи лет и изменила эпоху Рыб, которая царила на Земле предыдущие годы.

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Такое явление смены эпох происходит в результате сближения двух крупнейших планет нашей солнечной системы – Юпитера и Сатурна.

Астрологи прогнозируют, что вход мира в эру Водолея будет характеризоваться стремительным развитием науки и медицины, социальным прогрессом и интенсивным ростом сферы технологий. Водолей является одним из самых креативных и умных знаков зодиака, он прогрессивный и практичный, поэтому в таком русле и будет двигаться эта эпоха.

Чего ожидать знакам зодиака в эре Водолея: гороскоп

Овен (21 марта – 20 апреля)

Эра Водолея 2021: гороскоп для Овна

Овны встретят новую астрологическую эру с бешеным зарядом мотивации и сил для осуществления своих желаний. Планета Сатурн будет мягкой к вам, поэтому ожидайте сдвигов в карьерном плане, но в своих радостях не забывайте о ваших близких и друзьях, которые оказывали вам поддержку все это время. В этом году, мягкость Водолея сгладит воспалительный характер Овна, научит его сдерживать эмоции и быть осторожнее со своими словами.

Примите жизнерадостность, которую вам принесет Юпитер. Не позволяйте тревожным мыслям вас переполнять и останавливать. Ищите людей, рядом с которыми вам хорошо.

Звезды предвещают, что ваша вторая половинка может держать вас сильную обиду. Стоит быть внимательным и нежным, чтобы вернуть ситуацию в правильное русло.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Эра Водолея 2021: гороскоп для Тельца

Отпустите все свои проблемы и негативные мнения относительно всех сфер своей жизни. Водолей видит с каким перфекционизмом и добросовестностью вы выполняете все свои поручения, поэтому он как один из самых практичных знаков будет помогать вам во всех ваших свершениях.

Эра Водолея 2021 будет особенной для Тельца – вы встретите многих интересных людей, которые станут вам друзьями на всю жизнь. На любовном фронте ждите приятных изменений – вы и ваш любимый человек выйдете на новый уровень отношений. Не бойтесь первых шагов, потому что они в дальнейшем приведут вас к счастью.

Обратите внимание на ваше здоровье, позвольте себе отдохнуть несколько дней. Хотя, год Быка является вашим – не стоит полностью полагаться на судьбу в этом вопросе.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Эра Водолея 2021: гороскоп для Близнецов

Близнецов эра Водолея ошеломит предложением изменения рабочего места. Вы можете оказаться в совершенно непривычной для вас сфере, но она настолько захватит вас, что в дальнейшем может стать делом всей вашей жизни.

Вам нужно будет уделить много внимания – обучению, саморазвитию и духовному росту. На это придется потратить очень много времени и сил, но Сатурн поможет вам быть дисциплинированными и доводить начатые дела до конца. Каждый раз, вы будете ближе к своей мечте.

Эра Водолея даст Близнецам возможность снова начать путешествовать – вы откроете для себя новые уголки Украины и мира.

Рак (22 июня – 22 июля)

Эра Водолея 2021 гороскоп для Рака

Астрологи советуют Рака быть больше внимательным к деталям, ведь именно в них можно найти счастье в эре Водолея. Оглянитесь вокруг, вы можете не замечать самого главного – не только стараний близких людей, но и своих. В погоне за благополучием – вы не видите результатов собственного труда, и закончив одну задачу, сразу начинаете другое. Водолей хочет помочь вам понять одну вещь: остановитесь на мгновение и похвалите себя, иначе рискуете получить эмоциональное выгорание.

Относитесь менее чувствительно к жизненным преградам, ведь это возможности роста. Не позволяйте им давить на вас и придавливать веру в себя и собственные силы. Не будьте слепыми и к собственным недостаткам – они не делают вас плохим человеком, но их преодоления сделает вас опытнее.

Лев (23 июля – 23 августа)

Эра Водолея 2021: гороскоп для Льва

Для представителей знака Льва, эра Водолея станет прекрасной возможностью для роста творческого потенциала. Вы имеете возможность попробовать себя в различные сферы искусства и ваш талант непременно будет замеченным. В 2021 году, Львам необходимо запастись терпением, ведь вас будут ожидать сложности в отношениях с семьей. Все конфликты вам нужно решать мирно, даже если мнение окружающих отличаться от вашей.

Финансовая ситуация Льва в новой астрологической эпохе будет хорошей. Задумайтесь над тем, чтобы начать накапливать средства на будущее – впоследствии они понадобятся вам для обучения и самообразования.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Эра Водолея 2021: гороскоп для Девы

Девы получат от Водолея большое желание активно участвовать в жизни общества. Вы поймете, что самая большая радость – это удовольствие другим. Ситуация с финансами у Девы будет очень благоприятной для того, чтобы начать заниматься благотворительностью. Вы наконец почувствуете, участвующие в важного дела и стали ее частью.

Ваша любимая половинка будет поддерживать вас во всех ваших свершениях, поэтому выделите время и сходите вместе на свидание, которое запомнится. Одиноким Девам Водолей весной принесет искренние и пылкие чувства, которые сначала покажутся дружескими.

Будьте внимательны с незнакомцами, которые неожиданно придут в вашу жизнь и сразу попросят помощи – есть вероятность, что эти люди захотят вас обмануть и использовать.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Эра Водолея 2021: гороскоп для Весов

Бездельничать в эру Водолея Весам не придется. По крайней мере, тем представителям знака, которые не готовы довольствоваться текущим положением вещей. Юпитер даст вам все возможности для перехода на другую работу, однако в первую очередь было бы неплохо поработать над собой. Причем речь идет как о получении профессиональных знаний, так и о психологических изменения. Учитесь доверять себе и не зависеть от чужого мнения. Иначе вы всегда будете уязвимы перед манипуляторами и мошенниками.

Звезды предвещают, что личная жизнь Весов будет наполнена яркими, но вместе с тем крайне противоречивыми эмоциями и событиями. В этом году вы будете переживать много ощущений: нежность и грубость, любовь и ненависть, притяжение и безразличие, полная идиллия и страшные скандалы. В таком урагане Весам все же стоит сохранять спокойствие и это улучшит ваши дела.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Эра Водолея 2021: гороскоп для Скорпиона

В эру Водолея никогда не пересиливает себя, не работайте по ночам и находите время на нормальную пищу. Если у вас началась бессонница или если вы чувствуете хроническую усталость – вам срочно нужно в отпуск. Лучше бросить все дела сейчас и пополнить силы где-то на морском побережье, чем потом заболеть из-за переутомления и слечь в постель на несколько недель.

У вас появится желание следить за своим здоровьем и заниматься спортом. Не отказывайте себе в этом, лучше приобретите абонемент в бассейн или начните совершать утренние пробежки. Это убережет от множества проблем со здоровьем и сделает ваш иммунитет крепче.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Эра Водолея 2021: гороскоп для Стрельца

Звезды предвидят, что Стрельцам нужно быть более открытыми и доверять своим любимым. Водолей может наказать Стрельцов за излишнюю подозрительность и патологические ревность. Ведь ревность – это деструктивное чувство, которое отнюдь не способствует любви, а скорее разрушает семью. Раскройте крылья и доверьтесь собственному чувству, и тогда весь год пройдет гармонично. Также, Водолей поможет Стрельцу выполнить все желания, которые он загадал на следующий год.

Вам нужно меньше спорить и доказывать свое мнение, также стоит быть осторожнее и избегать конфликтов, так есть возможность испортить много отношений.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Эра Водолея 2021: гороскоп для Козерога

В эру Водолея, Козероги могут быть резки в критике и высказываниях, но все же они слишком умны, чтобы создавать себе проблемы и искать врагов. Не манипулирует чувствами вашего окружения – это может разоблачиться и вы получите кучу проблем.

Вам откроются прекрасные перспективы для профессионального роста и дохода. Эра Водолея станет самым удачным временем для продвижения по лестнице службы, развития бизнес-идей и заработной платы. Поэтому стоит оглянуться, сделать паузу и проанализировать возможности, которые открываются. Спокойствие при принятии решения поможет продвинуться в карьере, максимально раскрыть свои деловые качества. Главное – соблюдать баланс между личной жизни и профессиональной деятельностью в 2021 году.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Эра Водолея 2021: гороскоп для Водолея

Вам стоит ожидать как вызовов, так и вознаграждений в вопросах, касающихся внешности и имиджа. Полагайтесь на собственное мнение, но не забывайте принимать во внимание конструктивную критику и советы окружающих. Благодаря Сатурну у вас прибавится трудолюбия, что обязательно заметит ваш руководитель.

Обратите особое внимание на здоровье, физическую форму, чувство цели в жизни. Будьте осторожны с кризисами: они могут быть как мотиваторами, так и источником дополнительного стресса.

Звезды советуют Водолеям не робеть доверяться своим любимым – они ваша надежная опора. Этот год в целом хорош для того, чтобы задать себе важные вопросы своей жизни.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Эра Водолея 2021: гороскоп для Рыб

Ваши величайшие подвиги будут касаться глубокой и темной темы – ваших страхов, чувства духовности, ваших тайных или скрытых врагов. Этот год предназначен для преодоления своих страхов и внутренней борьбы.

Вам в самом начале 2021 года придется приложить немало усилий, чтобы преодолеть непредвиденные препятствия и сложности. Но если справиться с ними, уже к середине года карьера пойдет вверх, а в личной жизни наступят долгожданные изменения. К концу года ожидается затишье, где нужно будет просто отпустить ситуацию и спокойно плыть по течению.

Уделите большое внимание в эру Водолея вашим родителям, возможно, именно сейчас они нуждаются в вас и вашей помощи.