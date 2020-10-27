Популярна голлівудська акторка Енн Гетевей близько 11 місяців тому народила другу дитину. Втім, до теперішнього часу знаменитість не розголошувала ім'я сина, поки випадково не назвала його на одному з вечірніх шоу.

Днями відома акторка Енн Гетевей відвідала онлайн студію шоу Live! with Kelly & Ryan, ролик якого опублікували на сторінці проєкту в ютубі. Там акторка вперше назвала ім'я сина та розповіла про зйомки фільму "Відьми".

Цікаво Актор "Вар'яти-шоу" Володимир Жогло вперше розповів про сина: Він весь у мене

Енн Гетевей розповіла, що її хлопчику вже 11 місяців. А оскільки вона знімалась у фільмі "Відьми" вагітною, то й син акторки "технічно" брав участь у зйомках. Варто зазначити, що Енн зіграла в стрічці головну роль.

Зголом ведучі шоу запитали Гетевей, як її діти спілкуються між собою та чи не виникає в них конфліктів. Тоді Енн випадково назвала ім'я сина – Джек, коли розповіла про те, що в стосунках між братами немає жодних проблем.

Жодних проблем, тільки любов. Тепер Джек досить великий, щоб з ним боротися, і це додало новий елемент в їхні взаємини. І це дуже мило,

– розповіла Енн Гетевей.

Нагадаємо, що Енн Гетевей та Адам Шульман виховує сина Джонатана. Народження другої дитини подружжя всіляко намагались приховувати, але через певний час стала відома тільки стать дитини. Пара й досі приховує обличчя дітей від камер папараці.

Дивитись інтерв'ю з Енн Гетевей онлайн: