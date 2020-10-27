Популярная голливудская актриса Энн Хэтэуэй около 11 месяцев назад родила второго ребенка. Впрочем, до настоящего времени знаменитость не разглашала имя сына, пока случайно не назвала его на одном из вечерних шоу.

На днях известная актриса Энн Хэтэуэй посетила онлайн студию шоу Live! with Kelly & Ryan, ролик которого опубликовали на странице проекта в ютубе. Там актриса впервые назвала имя сына и рассказала о съемках фильма "Ведьмы".

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Энн Хэтэуэй рассказала, что ее мальчику уже 11 месяцев. А поскольку она снималась в фильме "Ведьмы" беременной, то и сын актрисы "технически" участвовал в съемках. Стоит отметить, что Энн сыграла в ленте главную роль.

Впоследствии ведущие шоу спросили Хэтэуэй, как ее дети общаются между собой и не возникает ли у них конфликтов. Тогда Энн случайно назвала имя сына – Джек, когда рассказала о том, что в отношениях между братьями нет никаких проблем.

Никаких проблем, только любовь. Теперь Джек достаточно велик, чтобы с ним бороться, и это добавило новый элемент в их взаимоотношения. И это очень мило,

- рассказала Энн Хэтэуэй.

Напомним, что Энн Хэтэуэй и Адам Шульман воспитывает сына Джонатана. Рождение второго ребенка супруги всячески пытались скрывать, но через определенное время стал известен только пол ребенка. Пара до сих пор скрывает лица детей от камер папарацци.

Смотреть интервью с Энн Хэтэуэй онлайн: