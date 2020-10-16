29 жовтня на великі екрани України виходить фантастичний фільм "Відьми" від Warner Bros. Головну роль у стрічці виконала Енн Гетевей, яка спеціально для зйомок наважилась на чималий експеримент з іміджем. Актриса постане перед глядачами без волосся та з моторошним гримом.

Перевтілення Енн Гетевей

Перед прем'єрою автори стрічки "Відьми" вирішили підігріти цікавість кіноманів до цієї новинки та показали кількахвилинний ролик зі зйомок. На кадрах Warner Bros. можна зблизька подивитись на моторошний грим, що нанесли на обличчя Енн Гетевей. Такою голлівудську красуню глядачі точно ще не бачили, а несподіване перевтілення може нажахати кожного.

Дивіться також Без волосся та зі шрамами Джокера: Енн Гетевей вразила виглядом у фільмі "Відьми"



Моторошний грим Енн Гетевей у фільмі "Відьми" / Фото HBO

Сама ж актриса зізналась, що її зловісний вигляд – копітка робота цілої команди гримерів та костюмерів. Окрім цього, перед зйомками Енн Гетевей брала приватні уроки у викладача діалектів, щоб її акцент був переконливим. І, судячи з перших кадрів, усе задумане авторам стрічки "Відьми" вдалось втілити на екран.

"Верховна відьма – це копітка співпраця костюмерів, візажистів та перукарів, сценаристів, і навіть тренера з діалектів. А ще – графічних дизайнерів, постановників трюків, режисера Роберта Земекіса та моя акторська гра", – розповіла Енн Гетевей журналу People.

Дивіться нові кадри з фільму "Відьма": відео

Сюжет фільму "Відьми"

Стрічка є неперевершеним рімейком однойменного фільму 1990-их років. Сюжет автори проєкту запозичили з роману письменника Роальда Дала. І нова версія знайомої всім історії буде більше відповідати оригінальному твору, аніж дебютна екранізація.

У центрі сюжету – розповідь про маленького хлопчика, який після смерті батьків оселився у будинку своєї бабусі. Від родички він чує багато цікавих історій про відьом та вірить, що їх у світі дуже багато.

Щоб дитина трішки відпочила, бабуся влаштовує онуку мандрівку. Родичі оселяються у готелі, де, за збігом обставин, відбувається шабаш. З цього і розпочнуться фантастичні пригоди головних героїв та їхнє протистояння з відьмами.

Всі події відбуваються в Алабамі 1960-их років, а тому глядачі побачать ефектні ретро-вбрання. Особливу увагу приверне Верховна відьма, яка залюбки приміряє рукавички, стильні костюми та капелюшки.

Головні ролі у фільмі "Відьми" виконали:

Енн Гетевей

Октавія Спенсер

Стенлі Туччі

Кріс Рок

Чарльз Едвардс

Дивіться трейлер до фільму "Відьми": відео