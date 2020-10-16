29 октября на большие экраны Украины выходит фантастический фильм "Ведьмы" от Warner Bros. Главную роль в ленте исполнила Энн Хэтэуэй, которая специально для съемок решилась на немалый эксперимент с имиджем. Актриса предстанет перед зрителями без волос и с жутким гримом.

Перевоплощение Энн Хэтэуэй

Перед премьерой авторы ленты "Ведьмы" решили подогреть интерес киноманов к этой новинке и показали несколькоминутный ролик со съемок. На кадрах Warner Bros. можно вблизи посмотреть на жуткий грим, который нанесли на лицо Энн Хэтэуэй. Такой голливудскую красавицу зрители точно еще не видели, а неожиданное перевоплощение может напугать каждого.

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Жуткий грим Энн Хэтэуэй в фильме "Ведьмы" / Фото HBO

Сама же актриса призналась, что ее зловещий вид – кропотливая работа целой команды гримеров и костюмеров. Кроме этого, перед съемками Энн Хэтэуэй брала частные уроки у преподавателя диалектов, чтобы ее акцент был убедительным. И, судя по первым кадрам, все задуманное авторам ленты "Ведьмы" удалось воплотить на экран.

"Верховная ведьма – это кропотливое сотрудничество костюмеров, визажистов и парикмахеров, сценаристов, и даже тренера по диалектам. А еще – графических дизайнеров, постановщиков трюков, режиссера Роберта Земекиса и моя актерская игра", - рассказала Энн Хэтэуэй журналу People.

Смотрите новые кадры из фильма "Ведьма": видео

Сюжет фильма "Ведьмы"

Лента является непревзойденным римейком одноименного фильма 1990-ых годов. Сюжет авторы проекта позаимствовали из романа писателя Роальда Дала. И новая версия знакомой всем истории будет больше соответствовать оригинальному произведению, чем дебютная экранизация.

В центре сюжета – рассказ о маленьком мальчике, который после смерти родителей поселился в доме своей бабушки. От родственницы он слышит много интересных историй о ведьмах и верит, что их в мире очень много.

Чтобы ребенок немного отдохнул, бабушка устраивает внуку путешествие. Родственники поселяются в гостинице, где, по стечению обстоятельств, происходит шабаш. С этого и начнутся фантастические приключения главных героев и их противостояние с ведьмами.

Все события происходят в Алабаме 1960-ых годов, а потому зрители увидят эффектные ретро-наряды. Особое внимание привлечет Верховная ведьма, которая охотно примеряет перчатки, стильные костюмы и шляпки.

Главные роли в фильме "ведьмы" исполнили:

Энн Хэтэуэй

Октавия Спенсер

Стэнли Туччи

Крис Рок

Чарльз Эдвардс

Смотрите трейлер к фильму "Ведьмы": видео