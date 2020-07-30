Пандемія коронавірусу внесла корективи у плани Голлівуду: чимало кінофестивалів перенесли на 2021 рік. Водночас Еммі таки вирішили провести, однак з деякими змінами до правил.

Днями представники кінопремії Еммі-2020 оприлюднили список номінантів. Та вже за добу з'явились перші деталі урочистої події, що відгримить 20 вересня. Про це повідомляє People з посиланням на джерела.

Важливо Еммі-2020: список номінантів престижної премії

Журналісти отримали копію листа, який організатори церемонії надіслали всім номінантам. У зверненні повідомлялось, що традиційної червоної доріжки перед врученням Еммі-2020 не буде. Через пандемію шоу відбудеться в онлайн-форматі, за яким зможуть стежити всі голлівудські зірки та прихильники події.

Як ви, мабуть, вже здогадалися, ми не можемо запрошувати вас до театру Microsoft в центрі Лос-Анджелеса 20 вересня. Але запевняємо, що у цьому році це все ще буде найграндіозніша ніч в телеіндустрії. Ми прийдемо до вас!

– заявили представники Еммі-2020.

Наразі триває підготовка до віртуальної церемонії нагородження. Організатори ще вирішують, як відбуватиметься прямий ефір із зірками Голлівуду та чи знатимуть лауреати заздалегідь про перемогу.

"ABC і телевізійна академія продовжують підготовку до проведення Еммі, продюсери зробили профілактичний крок, звернувшись до деяких номінантам. Вони повідомили їм про наш намір провести живе шоу онлайн, яке буде одночасно святковим і безпечним", – додали організатори.

Які кіноподії скасували через коронавірус

Всі кіномани із захватом очікували на відкриття кіносезону з гучними фестивалями. Однак через поширення COVID-19 плани щодо урочистих заходів довелось змінити. Так, представники Каннського кінофестивалю, церемоній Billboard і Tony, а також міжнародних кінофестивалів у Канаді та країнах Європи скасували заходи.

Водночас Венеційський кінофестиваль таки відгримить на початку вересня. Поки деталей церемонії не розголошують, а актори не квапляться приймати запрошення на мандрівку до Італії.