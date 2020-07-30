Пандемия коронавируса внесла коррективы в планы Голливуда: немало кинофестивалей перенесли на 2021 год. В то же время Эмми таки решили провести, однако с некоторыми изменениями в правилах.

На днях представители кинопремии Эмми-2020 обнародовали список номинантов. И уже через сутки появились первые детали торжественного события, что отгремит 20 сентября. Об этом сообщает People со ссылкой на источники.

Важно Эмми-2020: список номинантов престижной премии

Журналисты получили копию письма, которое организаторы церемонии направили всем номинантам. В обращении сообщалось, что традиционной красной дорожки перед вручением Эмми-2020 не будет. Из-за пандемии шоу состоится в онлайн-формате, за которым смогут следить все голливудские звезды и сторонники события.

Как вы, наверное, уже догадались, мы не можем приглашать вас в театр Microsoft в центре Лос-Анджелеса 20 сентября. Но уверяем, что в этом году это все еще будет самая грандиозная ночь в телеиндустрии. Мы придем к вам!

– заявили представители Эмми-2020.

Сейчас идет подготовка к виртуальной церемонии награждения. Организаторы еще решают, как будет проходить прямой эфир со звездами Голливуда и будут ли лауреаты знать заранее о победе.

"ABC и телевизионная академия продолжают подготовку к проведению Эмми, продюсеры сделали профилактический шаг, обратившись к некоторым номинантам. Они сообщили им о нашем намерении провести живое шоу онлайн, которое будет одновременно праздничным и безопасным", – добавили организаторы.

Какие кинособытия отменили из-за коронавируса

Все киноманы с восторгом ожидали открытия киносезона с громкими фестивалями. Однако ииз-за распространения COVID-19 планы относительно торжественных мероприятий пришлось изменить. Так, представители Каннского кинофестиваля, церемоний Billboard и Tony, а также международных кинофестивалей в Канаде и странах Европы отменили мероприятия.

В то же время Венецианский кинофестиваль таки отгремит в начале сентября. Пока деталей церемонии не разглашают, а актеры не спешат принимать приглашение на путешествие в Италию.