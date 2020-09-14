Відома британська акторка серіалу "Гри престолів" Емілія Кларк, ймовірно, закрутила новий роман. Її побачили на прогулянці із зіркою "Корони" Меттом Смітом.

Відома британська акторка та зірка серіалу спровокувала чутки про новий роман. Видання The Sun повідомило про те, що нещодавно акторка прогулювалась з Меттом Смітом.

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Метт Сміт – англійський актор, відомий за роллю принца Філіпа у серіалі "Корона". Папараці помітили пару, яка прогулювалась після спільної вечері в ресторані. Видання зазначає, що вони не поводились, як друзі: йшли за руку, посміхались й мали вигляд закоханих.

Наразі ні Емілія, ні Метт не коментували чутки, що поширюються в ЗМІ.

Зазначимо, що пара познайомилась на зйомках фільму "Термінатор: Генезис" у 2015 році. Однак після цього актор мав декілька стосунків. Зокрема, Метт зустрічався з Лілі Джеймс і Карен Гіллан, а також з фотомоделлю Дейзі Лоу.

А в липні Емілія Кларк була помічена з Томом Тернером. Тоді пару також сфотографували в одному з парків Лондона, де вони прогулювались, а згодом відпочивали на травичці, сидячи близько один до одного.