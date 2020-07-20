Британська акторка та зірка "Гри престолів" Емілія Кларк потрапила в об'єктив папараці під час романтичної прогулянки. Її помітили поряд з помічником режисера Томом Тернером. У пресі вже встигли припустити, що зірок пов'язує більше, ніж просто дружба.

До життя голлівудських зірок завжди прикута увага ЗМІ, папараці та публіки. І чим більшої популярності та визнання вони досягають, тим складніше їм приховувати особисте. Так, привід для чуток про новий роман дала зірка культового телесеріалу "Гра престолів" 33-річна Емілія Кларк. Як інформує видання Daily Mail, в акторки стосунки з помічником режисера Томом Тернером.

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Пару сфотографували під час прогулянки в одному з парків Лондона. Емілія Кларк, вбрана в легку мінісукню з квітковим принтом і світлий кардиган, вигулювала песика Теда, який з'явився в неї у січні цьогоріч. За словами інсайдерів, саме цей домашній улюбленець зблизив знаменитостей.

Том Тернер склав компанію Емілії Кларк під час виходу. Пара жваво спілкувалася, а згодом насолоджувалася відпочинком на траві, сівши близько одне до одного. Вони стримували свої почуття, проте у пресі вже встигли припустити, що в акторки та помічника режисера роман.

Варто зазначити, що лише в березні цього року Емілія Кларк в одному з інтерв'ю зізнавалася, що її серце вільне. Якщо раніше її обранцями були переважно актори, то зараз, за словами зірки, вона не хоче зав'язувати стосунки з колегами. Останній роман "матері драконів" закінчився наприкінці 2019-го, після року зустрічань з кінорежисером Чарлі Макдавеллом.

У той час Том Тернер побудував успішну кар'єру в Лондоні й долучався до створення таких культових картин, як "Бунтар Один. Зоряні Війни. Історія", "Ангели Чарлі" та "Марія – королева Шотландії". Серед його друзів є найпопулярніші зірки сучастості, з якими асистента режисера зводить робота. Раніше його пов'язували романтичні стосунки зі шведською акторкою Ребеккою Фергюсон, яка відома завдяки серії фільмів "Місія нездійсненна".