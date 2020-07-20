Британская актриса и звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк попала в объектив папарацци во время романтической прогулки. Ее заметили рядом с помощником режиссера Томом Тернером. В прессе уже успели предположить, что звезд связывает больше, чем просто дружба.

К жизни голливудских звезд всегда приковано внимание СМИ, папарацци и публики. И чем большей популярности и признания они достигают, тем сложнее им скрывать личное. Так, повод для слухов о новом романе дала звезда культового телесериала "Игра престолов" 33-летняя Эмилия Кларк. Как информирует издание Daily Mail, у актрисы отношения с помощником режиссера Томом Тернером.

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Пару сфотографировали во время прогулки в одном из парков Лондона. Эмилия Кларк, одетая в легкое мини платье с цветочным принтом и светлый кардиган, выгуливала собаку Теда, которая появилась у нее в январе этого года. По словам инсайдеров, именно этот домашний любимец сблизил знаменитостей.

Том Тернер составил компанию Эмилии Кларк во время выхода. Пара оживленно общалась, а потом наслаждалась отдыхом на траве, сев близко друг к другу. Они сдерживали свои чувства, однако в прессе уже успели предположить, что у актрисы и помощника режиссера роман.

Стоит отметить, что только в марте этого года Эмилия Кларк в одном из интервью признавалась, что ее сердце свободно. Если раньше ее избранниками были преимущественно актеры, то сейчас, по словам звезды, она не хочет завязывать отношения с коллегами. Последний роман "матери драконов" закончился в конце 2019-го, после года встречаний с кинорежиссером Чарли Макдауэллом.

В то время Том Тернер построил успешную карьеру в Лондоне и участвовал в создании таких культовых картин, как "Изгой-один: Звёздные войны. Истории", "Ангелы Чарли" и "Мария – королева Шотландии". Среди его друзей самые популярные звезды современности, с которыми ассистента режиссера сводит работа. Ранее его связывали романтические отношения со шведской актрисой Ребеккой Фергюсон, которая известна благодаря серии фильмов "Миссия невыполнима".