Известная британская актриса сериала "Игры престолов" Эмилия Кларк, вероятно, закрутила новый роман. Ее увидели на прогулке со звездой "Короны" Мэттом Смитом.

Известная британская актриса и звезда сериала спровоцировала слухи о новом романе. Издание The Sun сообщило о том, что недавно актриса прогуливалась с Мэттом Смитом.

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Мэтт Смит – английский актер, известный по роли принца Филиппа в сериале "Корона". Папарацци заметили пару, которая прогуливалась после совместного ужина в ресторане. Издание отмечает, что они не вели себя, как друзья: шли за руку, улыбались и имели вид влюбленных.

Сейчас ни Эмилия, ни Мэтт не комментировали слухи, распространяющиеся в СМИ.

Отметим, что пара познакомилась на съемках фильма "Терминатор: Генезис" в 2015 году. Однако после этого у актера было несколько отношений. В частности, Мэтт встречался с Лили Джеймс и Карен Гиллан, а также с фотомоделью Дейзи Лоу.

А в июле Эмилия Кларк была замечена с Томом Тернером. Тогда также пару сфотографировали в одном из парков Лондона, где они прогуливались, а потом отдыхали на травке, сидя близко друг к другу.