Британська акторка, зірка "Гри престолів" Емілія Кларк вчора, 23 вересня, святкувала свій день народження. З нагоди свята зірка зважилась на рішучий крок - стрибок з парашутом. Акторка поділилась емоційними фото після стрибка з фанатами.

Вчора, 23 жовтня, популярній британській акторці Емілії Кларк виповнилося 34 роки. Зірка найбільш відома за роллю Дейнеріс у серіалі "Гра престолів". Свій день народження Емілія вирішила відсвяткувати доволі екстримально: вона наважилась на стрибок з парашутом. А світлини, які були зроблені після стрибка, акторка опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

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Зірка поділилась кадрами з близькими, де її переповнюють емоції після стрибка. Вона зображена на полі відразу ж після приземлення. Емілія радісно усміхається.



Емілія Кларк стрибнула з парашутом / Instagram / @emilia_clarke

У підписі до фото Кларк написала про те, що цей екстримальний досвід був для неї екзестинційним жахіттям, бо вона дуже хвилювалась. Але все це було варто тих щасливих емоцій, які вона відчула опісля. Акторка зізналась, що ці неймовірні почуття вона точно запам'ятає надовго.

Що може зрівнятися з глибоким екзистенційним жахом чергового дня народження? Вистрибнути з чортового літака – ось що! Спасибі центру стрибків з парашутом за найбільш хвилюючий досвід в моєму житті,

– написала Емілія Кларк.



Емілія Кларк стрибнула з парашутом / Instagram / @emilia_clarke

А емоційний допис зірка "Гри престолів" супроводила тематичним хештегом: "Хто сказав, що літати можна тільки на драконах?".



Емілія Кларк стрибнула з парашутом / Instagram / @emilia_clarke