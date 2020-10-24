Британская актриса, звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк вчера, 23 сентября, праздновала свой день рождения. По случаю праздника звезда решилась на решительный шаг – прыжок с парашютом. Актриса поделилась эмоциональными фото после прыжка с фанатами.

Вчера, 23 октября, популярной британской актрисе Эмилии Кларк исполнилось 34 года. Звезда наиболее известна по роли Дейенерис в сериале "Игра престолов". Свой день рождения Эмилия решила отпраздновать довольно экстремально: она решилась на прыжок с парашютом. А фотографии, которые были сделаны после прыжка, актриса опубликовала на своей странице в инстаграме.

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Звезда поделилась с близкими кадрами, где ее переполняют эмоции после прыжка. Она запечатлена на поле сразу же после приземления. Эмилия радостно улыбается.



Эмилия Кларк прыгнула с парашютом / Instagram / @emilia_clarke

В подписи к фото Кларк написала о том, что этот экстремальный опыт был для нее экзистенциальным кошмаром, потому что она очень волновалась. Но все это стоило тех счастливых эмоций, которые она испытала после. Актриса призналась, что эти невероятные чувства она точно запомнит надолго.

Что может сравниться с глубоким экзистенциальным ужасом очередного дня рождения? Выпрыгнуть из чертова самолета – вот что! Спасибо центру прыжков с парашютом за самый волнующий опыт в моей жизни,

– написала Эмилия Кларк.



Эмилия Кларк прыгнула с парашютом / Instagram / @emilia_clarke

А эмоциональное сообщение звезда "Игры престолов" сопроводила тематическим хэштегом: "Кто сказал, что летать можно только на драконах?".



Эмилия Кларк прыгнула с парашютом / Instagram / @emilia_clarke