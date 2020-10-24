Американский бодибилдер и киноактер Арнольд Шварценеггер недавно перенес операцию на сердце. Новостью он поделился с поклонниками и показал эксклюзивные фото из больничной палаты.

73-летний американский актер Арнольд Шварценеггер перенес операцию на сердце по замене аортального клапана. Он рассказал об этом и опубликовал фото из больницы на своей официальной странице в инстаграме.

К слову Дочь Елизаветы II упала с лошади под Киевом: архивные фото и видео

По словам актера, сейчас он чувствует себя хорошо. Операция была проведена в городе Кливленд, что в штате Огайо. После успешной процедуры актер даже прогулялся по городу и посмотрел несколько статуй. Арнольду Шварценеггеру заменили клапан после предыдущей операции на новый.

Благодаря команде клиники в Кливленде у меня есть новый аортальный клапан, который заменил клапан после моей предыдущей операции. Я чувствую себя фантастически и уже прогулялся по улицам Кливленда, осмотрев удивительные статуи в городе,

– написал Арнольд Шварценеггер под фото.

На одном из фото актер предстает на больничной койке, видимо, спустя определенное время после операции. Он показывает большой палец, таким образом уверяя, что у него все хорошо. А уже на других фотографиях Шварценеггер предстает возле различных скульптур Кливленда в черных брюках, синей спортивной куртке и черно-белых кроссовках.

В комментариях под фотографиями поклонники поддержали актера и пожелали ему скорейшего выздоровления, в том числе и звездные коллеги Арнольда. "Молимся за быстрое восстановление, Арнольд!", "Рад слышать, что ты хорошо себя чувствуешь", "Как замечательно, что ты вернулся! Шлем вам много любви", – написали фолловеры.

Для просмотра фото листайте справа: